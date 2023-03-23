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幾則推文即可掀風暴 花旗CEO警告行動銀行正加速擠兌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
范潔恩說：「只要幾則推文，這件事就以比史上發生的一切事都還快的速度陷入困境。」路透
范潔恩說：「只要幾則推文，這件事就以比史上發生的一切事都還快的速度陷入困境。」路透

花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）表示，行動應用程式推動助瀾下，消費者只消幾個按鍵即可轉帳數百萬美元。銀行業者要如何管理、監管當局要如何因應擠兌風險，也面臨鋪天蓋地的巨變。

范潔恩也指出，因矽谷銀行（SVB）急速衰微，銀行業者估算並標購其資產並不容易。她說，花旗希望再過幾天會出現買主。

范潔恩在華盛頓經濟俱樂部接受凱雷創辦人魯賓斯坦訪問時說：「這完全改變我們以往所見的情況。只要幾則推文，這件事就以比史上發生的一切事都還快的速度陷入困境。老實說，我認為監管機構更平日更快反應，這方面做得很好。」

本月短短11天內，就發生四家銀行倒閉，其中包括三家美國地區性銀行和瑞士金融巨人瑞信集團（Credit Suisse Group AG）。至於第五家金融機構第一共和銀行（First Republic Bank）也岌岌可危。在全球金融市場動盪之際，股價急崩，投資人慘賠數十億美元。

花旗集團上周是提供300億美元存款給第一共和銀行11家銀行之一，支援這家受到擠兌和信評降級所打擊的區域性銀行。華爾街負責人和美國官員也正在尋找拯救對策，並考慮在政府支持下，讓這家銀行接受投資或被併購時更有吸引力。

范潔恩表示，花旗對收購第一共和銀行不感興趣。她不願評論這家金融機構目前狀況，但她說，第一共和銀行正「積極謀求度過當前的考驗」。

范潔恩強調，銀行接連出狀況，只是個別狀況，她強調，美國大銀行資本仍然充裕。

范潔恩說：「我們談論的只是幾家銀行，不是整個銀行體系的問題。這不像上一次那樣。這不是信用危機。這是一個只有幾些銀行出問題的狀況，最好及早解決。」

美國 矽谷銀行 華盛頓

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