投資人得到想要的鴿式升息 美股為什麼還跌？

投資人周三獲得他們想要的「鴿式」升息。那為什麼聯準會主席鮑爾宣布調高利率1碼、接下來可能只會再升息一次，道瓊工業指數仍然下跌1.63%或530點？

財經網站MarketWatch報導，根據數位美股策略師，答案是因為鮑爾在他的記者會上，留給投資人很多不確定性，有許多事要擔心。

鮑爾升高了他們對信貸緊縮惡化的預期，這其實能為聯準會推進工作，因為會損害經濟和勞動市場，同時有助對抗通膨。

美國財長葉倫還在參院聽證會上表示，未考慮或討論提供「全面性」的銀行存款保險，而投資人原以為政府正研究提高存款擔保限額。策略師說她的談話有助推動美股走低。

Interctive Brokers首席市場策略師Steve Sosnick指出，市場現在開始擔心可能出現嚴重的不景氣，未來的展望變得益發複雜——雖然鮑爾排除今年底前降息，但期貨和債券市場反映出今年稍晚最多可能降息三次。

Bleakley金融集團投資長Peter Boockvar說，綜合考量起來，鮑爾的記者會對美股絕對具有負面效果。