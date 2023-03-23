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美元重貶 Fed升息後追隨美債殖利率走低

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元重挫，追隨美國公債殖利率走低。路透
美元重挫，追隨美國公債殖利率走低。路透

美元周三重挫跌至七周來低點，追隨美國公債殖利率走低。聯準會（Fed）如預期升息1碼（0.25個百分點）。債券交易員關注的Fed點狀圖預測表明，今年只會再升息一次。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.9%至102.346，連五日下跌，跌到2月2日來谷底。

美國2年期公債殖利率跌19個基點至3.97%。美國10年期公債殖利率下跌10.4個基點，報3.5072%。

交換合約也顯示5月可能是最後一次升息，然後年底前或許多次降息。OIS顯示，Fed在5月下一次政策會議上再升息25個基點的可能性約為50%。

Fed決策後，歐元兌美元一度上漲1.3%至1.0912，為2月3日以來最高。英鎊升值0.6%至1.2284美元；英國通膨數據意外的四個月來首次加速；剔除波動較大的食品和能源成本的英國核心通膨率上月再度上漲至6.2%，1月為5.8%。

美元兌日圓一度重貶1.1%至131.03，受到美國公債殖利率走低影響。

美國 Fed 通膨

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