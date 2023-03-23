台積電ADR連五日上漲 未被美股拖累
台積電ADR周三小漲0.1%，連續五個交易日上漲，收在92.62美元，較台北交易溢價6.1%。費城半導體指數同日下跌0.8%。
美國股市周三在雙重壓力下大跌，先是聯準會（Fed）排除今年內降息的可能性，而美國財政部長葉倫表明不考慮全面擔保所有銀行存款，重創銀行股。
道瓊工業指數大跌530.49點，跌幅1.6%，收在32,030.11點；標普500指數跌65.9點，跌幅1.7%，收3,936.97點；那斯達克綜合指數跌190.15點，跌幅1.6%，至11,669.96點。
台灣加權股價指數周三大漲247.01點收在15,760.46點，台積電大漲3.1%收在533元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 115.95 +0.93 109.00 6.38
中華電 CHT 118.91 +0.83 119.50 -0.49
台積電 TSM 565.24 +0.13 533.00 6.05
聯電 UMC 52.97 -0.57 53.50 -0.99
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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