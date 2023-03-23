道瓊大跌530點 Fed排除今年降息 葉倫談話打擊銀行股

美國股市周三在雙重壓力下大跌，先是聯準會（Fed）排除今年內降息的可能性，美國財政部長葉倫表明不考慮全面擔保所有銀行存款，重創銀行股。

道瓊工業指數大跌530.49點，跌幅1.6%，收在32,030.11點；標普500指數跌65.9點，跌幅1.7%，收3,936.97點；那斯達克綜合指數跌190.15點，跌幅1.6%，至11,669.96點。

在Fed宣布決策之前，美股三大指數並無明確走向，隨著投資人消化Fed聲明和主席鮑爾隨後在記者會的談話，三大指數一度跳漲，隨後又下跌。葉倫表示，在聯邦存款保險公司(FDIC)並未考慮給銀行存款提供全面擔保，美股跌幅拉大。收盤時，美股三大指數都大跌1.6%以上。

Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli說：「當聽到Fed考慮完全暫停時，市場受到鼓舞，然後當鮑爾澄清他們的手腳沒有被綁住，如果需要，可以繼續提高利率時，市場感到失望。」

鮑爾在記者會的談話和問答中，強調要使用所有可用的工具來保持銀行系統的穩定性，但重申Fed對抗通膨的承諾後，美股開始回吐漲幅。

紐約CFRA Research的首席投資策略師Sam Stovall說。「也許投資人期待Fed在這次升息後停下來，卻得知可能未來一到兩次會議還要升息。」

標普500指數的11大類股均收低，其中房地產股跌幅最大，創9月13日以來最大單日跌幅。

銀行股在連續兩個交易日反彈後逆轉走勢，標普銀行股指數和KBW區域銀行指數分別下跌3.7%和5.3%。

由於擔心可能需要縮減規模或尋求政府支持，第一共和銀行（First Republic Bank）重挫15.5%。

Pacific Western銀行宣布已從投資公司Atlas SP Partners籌集了14億美元，但股價仍急挫17.1%。Western Alliance Bancorp下跌5.0%。

受散戶青睞的GameStop飆升35.2%，該公司上季出人意料出現獲利。

中古車電商平台Carvana上漲6.3%，該公司預估本季度虧損將因削減成本措施而減少。

Virgin Orbit Holdings猛漲33.1%，該衛星發射公司宣布恢復營運。

Nike大跌4.9%，該公司警告利潤率受壓。