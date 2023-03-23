LME鎳塊變石頭又有續集 最新受害買家曝光

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
路透21日引述消息人士報導，倫敦金屬交易所（LME）透過認證倉儲，交付托克集團和Stratton金屬公司的鎳塊，遭掉包成石頭，進一步打擊市場對LME的信心，更讓兩位買家成為掉包事件的最新受害者。路透
路透21日引述消息人士報導，倫敦金屬交易所（LME）透過認證倉儲，交付托克集團和Stratton金屬公司的鎳塊，遭掉包成石頭，進一步打擊市場對LME的信心，更讓兩位買家成為掉包事件的最新受害者。路透

路透引述消息人士報導，倫敦金屬交易所（LME）透過LME認證的倉儲，交付商品交易巨擘托克集團（Trafigura）和Stratton金屬公司的鎳塊，也傳遭掉包成石頭，進一步打擊市場對LME的信心，更讓兩位買家成為掉包事件的最新受害者。

消息人士說，不確定托克和Stratton購買的鎳是否具有LME憑證，但此事勢必進一步打擊全球對鎳交易和LME的信心。消息人士指出，LME透過授權倉儲業者Access World交給托克和Stratton的鎳塊，分別在美國和歐洲被發現換成石頭，但數量很少。

數周前托克集團即已表示遭遇重大欺詐，購買的金屬貨物少了原本應存在的鎳。

回顧上周，LME表示接獲消息，發現在鹿特丹一處LME認證倉儲中，一小部分鎳合約實物遭掉包，變成幾袋石頭，重創市場對LME的信心。出問題的九項合約共涉及54噸的鎳，按現價計算價值約130萬美元。先前已有知情人士向華爾街日報透露，摩根大通（JPMorgan）存放在這座倉庫的數袋原物料，本來應該是含鎳礦物，現在發現全部只是石頭。

報導指出，Access World須為此事負責，因為在這批貨物入庫時，該公司需要確實檢查後再存放。LME表示，已經和倉儲營運商一起追究到底是哪個環節出問題。

LME是全球最大非鐵有色金屬交易平台，成立於1877年，是鋁、銅及鎳等工業金屬價格的全球基準，由LME認證倉儲網路所儲存的實物金屬提供支撐。任何持有交割合約的交易方，收到的都是LME認證倉儲存放的金屬。

華爾街日報 美國 摩根

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