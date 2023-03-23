第一共和銀危機 增添Fed挑戰

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

在聯準會（Fed）公布利率決策前夕，美國第一共和銀行（First Republic Bank）據傳聘請更多顧問公司探索選項以安度危機，但此舉反使市場對銀行業憂慮揮之不去，增添Fed在打擊通膨與金融穩定間權衡的複雜度。

Fed將在台北時間23日凌晨2時公布利率決策，雖然最近動盪已緩和，市場對Fed是否應升息看法依然分歧。最近爆發的這波金融海嘯以來最嚴重的銀行業動盪，部分可歸咎於Fed這一年來積極升息。

之前傳出摩根大通引領華爾街要協助強化該行資本，同日美國財長葉倫暗示必要時將擔保小銀行存款，帶動第一共和銀行21日股價飆漲29.5%。然而華爾街日報和英國金融時報報導，第一共和銀行已聘請投資銀行業者Lazard幫助探索策略選項，包括出售、注資或處分部分資產。這些發展也讓已為高通膨和金融風暴所苦的Fed，更加進退維谷。

Fed 銀行業 通膨

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