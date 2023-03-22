恐成下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

總部位於加州的西太平洋銀行（PacWest）22日說，在存戶提領額外20%的存款後，已透過一項金融工具從Atlas SP合夥公司取得現金14億美元，並放棄將自身出售的計畫，該公司22日早盤股價應聲下挫近9%。

該銀行說，總計已流失69億美元存款，其中創投業務的存款已外流約49億美元，但存款水位已穩定下來。該公司在截至20日為止，已向聯邦住房貸款銀行系統借款37億美元，和聯準會（Fed）的貼現窗口與銀行期限融資計畫（BTFP），分別借105億美元和21億美元。

西太平洋銀行說，有鑑於市場的波動性和區域銀行股價低迷，以及還有其他的籌資選項，在當下推動將自身出售的計畫並非審慎之舉。

美國矽谷銀行（SVB）崩潰引起金融業動盪，地區銀行受創尤深，迫使當局出手救市。外媒日前引述消息來源報導，西太平洋也正洽談尋求提升流動性。