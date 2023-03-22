聽新聞
test
0:00 / 0:00

恐成下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
西太平洋銀行在額外流失20%存款後，已透過金融工具取得現金。圖／網路圖片
西太平洋銀行在額外流失20%存款後，已透過金融工具取得現金。圖／網路圖片

總部位於加州的西太平洋銀行（PacWest）22日說，在存戶提領額外20%的存款後，已透過一項金融工具從Atlas SP合夥公司取得現金14億美元，並放棄將自身出售的計畫，該公司22日早盤股價應聲下挫近9%。

該銀行說，總計已流失69億美元存款，其中創投業務的存款已外流約49億美元，但存款水位已穩定下來。該公司在截至20日為止，已向聯邦住房貸款銀行系統借款37億美元，和聯準會（Fed）的貼現窗口與銀行期限融資計畫（BTFP），分別借105億美元和21億美元。

西太平洋銀行說，有鑑於市場的波動性和區域銀行股價低迷，以及還有其他的籌資選項，在當下推動將自身出售的計畫並非審慎之舉。

美國矽谷銀行SVB）崩潰引起金融業動盪，地區銀行受創尤深，迫使當局出手救市。外媒日前引述消息來源報導，西太平洋也正洽談尋求提升流動性。

美國矽谷銀行 SVB

延伸閱讀

SVB倒閉事件 國泰金總座：「手指擠兌」成金融業嚴肅課題

歐美銀行掀風暴 理專建議亞洲投資人抓住十年一遇機會

美元跌幅收窄 市場屏息以待Fed決策

葉倫力挺銀行 股指連漲兩天

相關新聞

恐成下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

總部位於加州的西太平洋銀行（PacWest）22日說，在存戶提領額外20%的存款後，已透過一項金融工具從Atlas SP...

Fed今天會不會升息？有三條路可選 卻都是「歹路」

對美國聯準會（Fed）而言，「審判日」終於來了，Fed將在美東時間22日下午（台灣時間23日凌晨）宣布最新利率決策。面對...

市場屏息等待Fed決策 美股早盤小跌

美國聯準會（Fed）將於台灣時間23日凌晨2時公布最新的利率決策，多數投資人預期Fed將升息1碼，市場觀望氣氛轉濃，美股...

Fed升息滿周年 接下來該鴿式升息還是鷹式暫停？

一年前，聯準會開始踏上這輪升息征途，從2022年3月至今共計升息八次，幅度達18碼，利率水準也從趨近零攀抵4.5% ~ ...

專家說：金價很快就會再創歷史新高 上看2,600美元

隨著全球銀行陷入困境以及美國聯準會宣布最新利率決策，金價還有更大上漲空間，可能會刷新歷史紀錄，而且將居高不下很長一段時間...

全球航運需求續軟 貨櫃輪閒置運能升至兩年半新高

海運諮詢機構德魯里（Drewry）說，全球貨櫃輪的閒置運能持續擴大，原因是全球經濟放緩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦