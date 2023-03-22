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全球航運需求續軟 貨櫃輪閒置運能升至兩年半新高

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
全球航運需求放緩，導致閒置的貨櫃輪不斷增加。歐新社
全球航運需求放緩，導致閒置的貨櫃輪不斷增加。歐新社

海運諮詢機構德魯里（Drewry）說，全球貨櫃輪的閒置運能持續擴大，原因是全球經濟放緩。

彭博資訊報導，根據德魯里的資料，全球貨櫃輪在3月的閒置運能，等同於137萬只20呎標準櫃（TEU），為2020年8月以來最多。2月時全球約有4.1%的貨櫃船隊處於閒置狀態，運能相當於106.7萬只TEU。

該公司的貨櫃輪研究資深經理希尼說，在需求銳減下，觀察到更多的航運服務暫停，導致更多船隻乏人問津。

根據彭博的航運數據，超過一半的閒置船隻停泊在中國大陸的港口外。該指數顯示，止於3月21日，在大陸上海-寧波-舟山港港口外，過去20天未曾移動過的船隻，已增至24艘。

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