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Fed決策前夕…第一共和銀行加劇投資人憂慮 增添Fed挑戰

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國第一共和銀行據傳聘請更多顧問公司探索選項以安度危機，使市場對銀行業的憂慮揮之不去。歐新社
美國第一共和銀行據傳聘請更多顧問公司探索選項以安度危機，使市場對銀行業的憂慮揮之不去。歐新社

美國聯準會即將公布利率決策前夕，美國第一共和銀行（First Republic Bank）據傳聘請更多顧問公司探索選項以安度危機，使市場對銀行業的憂慮揮之不去，也增添Fed在打擊通膨與金融穩定之間權衡的複雜度。

Fed將在台北時間23日凌晨2時公布利率決策，雖然最近的市場動盪已平息，市場對於Fed是否收升息的看法卻依然分歧。最近金融海嘯以來最嚴重的銀行業動盪，部分可歸咎於Fed從去年以來的積極升息。

繼矽谷銀行後，市場現在緊盯第一共和銀行的發展。之前傳出摩根大通引領華爾街要協助強化該銀行資本，同日美國財長葉倫暗示必要時將擔保小銀行的存款，帶動第一共和銀行21日股價飆漲29.5%

然而，第一共和銀行21日尋求注資的努力未能成功，華爾街日報（WSJ）和英國金融時報（FT）報導，第一共和銀行已聘請投資銀行業者Lazard，幫助探索策略選項，包括出售、注資、或處分部分資產。此前第一共和銀行已請顧問公司麥肯錫提供策略規畫建議，而第一共和銀行管理階層始終抗拒出售這個構想。

路透指出，第一共和銀行正在探詢縮減規模的方式，評估可以如何賣出部分業務，以籌集現金並縮減成本，美國主要銀行主管21日在華府召開兩天會議時，也將討論各種情境。

彭博資訊報導，選項之一是由政府出面，把第一共和銀行的問題資產移出資產負債表。雖然投資人都表達協助意願，但第一共和銀行的未實現損失始終是個癥結點。其他構想還包括提供負債擔保、提高資本規定彈性、或解除所有權持股的限制等。

這項最新發展也讓已為高通膨和金融風暴所苦的Fed，更加進退維谷。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，目前市場預期Fed升息1碼、提高聯邦資金利率區間到4.75%~5%的機率攀升到87.8%，高於21日的略超過七成，但也有一些投資人期待Fed會暫時按兵不動以維續金融穩定。

專家預期，Fed若是升息，決策聲明措辭也能放軟，可能提到正在密切關注金融情勢發展及其對經濟前景的影響，同時暗示在某個條件下仍會進一步升息。

Fed另一個難題是要如何預估高峰利率。紐約梅隆銀行指出，當前的困境不只是金融市場的現況，還有估算銀行可能縮減放款的程度。彭博經濟學家預期，Fed會上調高峰利率預估到5.4%左右，區隔開通膨和金融穩定的工具。

Fed 美國 通膨 聯準會

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