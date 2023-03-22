美將安排晶片計劃負責人訪韓日台 討論晶片法案

據外媒News Directory3報導，美國商務部晶片計劃辦公室主任施密特（Michael Schmidt）今（22）日宣佈，辦公室將派資深官員訪問韓國、日本及台灣。

施密特向媒體表示，美國商務部晶片計劃辦公室（CHIPS Program Office）將派遣官員訪問韓國、日本及台灣，持續重要相關對話，美方期待通過推動共同目標、安全及強化全球供應鏈，與夥伴有進一步合作。據了解，訪團成員包括晶片計劃辦公室資深政策顧問、國際交流主任、美國商務部資深政策顧問等。

在美國商務部公佈有關限制受補貼公司在中國大陸投資的護欄規定後不久，施密特表示，「護欄將加強國家安全」的半導體法保護美國及其盟友再次強調這將是有益的。針對《晶片法案》21日做出的詳細規定，美國商務部匿名官員指出，若企業違反護欄措施，將會要求退回補助款項。

台積電的補貼懸而未決

據中央社報導，面對記者詢問訪團此行目的及會面對象，包括是否會見台積電高層，一位不具名美國商務部官員不願透露細節，但表示會考慮在適當時間點對外公佈。至於赴美投資設廠的台積電是否有申請美國晶片法補貼，美國商務部匿名官員表示，不便討論個別企業狀況。

對於台積電，美國巨額補貼遲遲沒有到帳，卻還是計劃美國工廠到2024年開始批量生產5nm規格的晶片，這還得看美國政府關於補貼政策的落實情況。

美國商務部匿名官員對日前美國前官員的「毀台」言論做出回應，指出該人非現任官員，發言不代表美國政府。美國前國安顧問歐佈萊恩（Robert O'Brien）日前表示，美國與盟友絕對不會讓台灣半導體落入中國大陸手中。由於他以英國在法國二戰投降後摧毀法國艦隊為例，被外界解讀成暗示美國將會摧毀台灣半導體設施，以避免被中國大陸接收。

韓國表示有商有量

《晶片法案》細則出台前後，雙方均保持著密切的溝通，韓方確定了美國官員本周將訪問韓國，繼續就該法案細則進行溝通。

最新消息，擬議法規為在中國大陸設有製造工廠的三星電子等韓國製造商提供了一些緩解。早些時候，有人擔心《晶片法案》可能會限制韓國公司在中國大陸生產新的和更先進的半導體。「我們的公司將能夠至少部分地維持和擴大在中國大陸的製造設施，他們仍然能夠對現有設施進行技術更新。」韓國工業部在一份新聞稿中表示。

韓國工業部今（22）日表示，基於韓美兩國將在今年晚些時候公佈《晶片法案》最終規定，美國官員將於本周訪問韓國就護欄細節進行會談。「政府將通過與我們行業的積極溝通來密切分析法規的細節。根據結果，我們將在60天的公眾評論期間與美國進行額外的磋商，」該部門補充表示。

據悉，韓國官員曾於3月初訪問美國，與美方就《晶片與科學法案》等事宜進行討論。韓國產業通商資源部長李昌洋早前對該晶片法案表示擔憂，稱其或導致商業和技術侵權，並削弱美國的投資吸引力。