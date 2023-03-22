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年底漲到140美元？交易商、避險基金看多油價

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
埃克森美孚位於德州Beaumont的煉油廠。 路透
埃克森美孚位於德州Beaumont的煉油廠。 路透

儘管美歐銀行業風暴加劇經濟衰退一律，大型石油貿易商與能源避險基金仍看多國際油價前景，認為今年底前有望出現一波反彈。

路透報導，在英國金融時報（FT）大宗商品全球峰會上，避險基金Andurand資本公司創辦人Pierre Andurand對油價展望最樂觀，預測布蘭特油價在今年底以前可望漲至每桶140美元。他認為，目前油價低迷是因為投機，而不是基本面不佳。

托克集團（Trafigura）石油交易部門共同主管Ben Luckock則遇旗，油價到今年夏季時將回漲到每桶80美元區間的水準，但也強調長期會有波動，因為對滿足新石油需求、反制油田產量下滑的投資仍有不確定性，「現在不再有人想花15年在安哥拉沿岸的深海油田計畫」。

大宗商品避險基金Citadel主管、高盛負責大宗商品主管也都認為，能源或大宗商品投資可取得的資金將緊俏，進一步支撐油價。

能源交易商摩科瑞（Mercuria）執行長杜南（Marco Dunand）說，需求成長預期的不確定性，正在衝擊石油投資，「若你面對當前需求高峰水準的不可預測性，就會減少投資，然後會推升油價」。

Gunvor執行長Torbjorn Tornqvist預期國際油價今年底將上漲，因為中國大陸需求日增將使石油供需更加己俏，但他也說，還沒在其他市場看到石油需求成長。Gunvor的交易部門共同主管Stephane Degenne因而預期，國際油價今年底前不會漲破每桶100美元。

國際能源總署（IEA）的最新月報估計，今年全年石油需求成長量為每日200萬桶，一半來自中國大陸。中國大陸是全球最大石油進口國，現正持續放寬新冠防疫管制。

國際油價22日盤中小跌，布蘭特油價挫跌0.8%至每桶74.69美元，西德州中級原油也下挫0.8%，報每桶69.08美元。之前瑞士信貸風暴一度拖累國際油價跌到近15個月最低。

油價 風暴

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