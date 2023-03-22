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GameStop兩年來首見獲利 盤後飆漲50% 放空者面臨軋空

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
GameStop盤後股價狂漲近50%，放空者恐慘遭軋空。路透
GameStop盤後股價狂漲近50%，放空者恐慘遭軋空。路透

電子遊戲零售商GameStop公布上季意外出現獲利，盤後股價大受激勵而狂漲近50%，最近放空的投資人面臨軋空。

GameStop周二盤後公布，截至1月28日三個月內的公司季度淨利為4,820萬美元，是兩年來的首見獲利，較去年同期虧損14.75億美元大為改善。每股獲利為16美分，擺脫去年同期每股高達49美分的虧損。營收衰減1.2%至22.3億美元，高於分析師原估的21.8億美元。

由於遊戲軟體由實體轉向線上下載，GameStop 獲利難有起色。遊戲機生產遇到供應鏈的限制，去年新推出的遊戲也少，更如雪上加霜。據產業研究機構NPD Group統計，美國去年電子遊戲銷售額下降5%。

GameStop銷售實體收藏品的業績是財報中一大亮點，這也是該公司長期看好的領域。這部門銷售額增加12%，達到3.13億美元；硬體和周邊配件銷售額成長4.6%至12.4億美元，但軟體銷售額卻下降了15%，僅6.70億美元。

知名投資家柯恩（Ryan Cohen）2021年加入GameStop董事會並接任董事長後展開整頓，開除財務長並全面裁員。GameStop也投資非同質化代幣（nonfungible token）市集，但並未達到預期的績效。

散戶投資人在疫情期間將GameStop捧起迷因股，通過社交媒體的聊天內容推高股價，與做空機構捉對廝打。

S3 Partner's告訴巴隆，按盤後交易來看，這次放空投資人帳面恐損失3.56億美元。他指出，GameStop 最近空單餘額占流通在外股票的21.8%，又將掀起一場軋空。

GameStop 疫情 美國

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