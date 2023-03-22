符合出口管制規定！輝達向中國客戶提供替代芯片H800

集微網消息，英偉達(台灣翻譯為輝達)表示，已將其旗艦產品修改為可合法出口中國的版本。

據路透社報導，美國監管機搆去年出台規定，以國家安全為由，禁止英偉達向中國客戶銷售兩款最先進的芯片A100和更新的H100。這類芯片對於開發生成式人工智能技術至關重要。

英偉達此前表示，將在中國提供一種新的先進芯片A800，該芯片符合美國新的出口管制規定，可替代被新規限制出口的A100。

除了A100替代產品外，H100替代研發近期也有新進展。英偉達於當地時間周二表示，已經開發出類似的H100芯片，用於出口中國。該公司發言人表示，這款名為H800的新芯片正被阿里巴巴、百度和騰訊等中國科技公司的雲計算部門使用。

該報導指出，圍繞人工智能芯片的規則要求對那些同時具備強大計算能力和芯片間高數據傳輸速率的芯片進行測試。在大量數據上訓練人工智能模型時，傳輸速度非常重要，因為更慢的傳輸速率意味著更多的訓練時間。

消息人士稱，H800主要是將芯片間數據傳輸速率降低至旗艦機型H100的一半左右。不過英偉達發言人拒絕透露針對中國市場的H800與H100有何不同，只是說「我們的800系列產品完全符合出口管制規定。」