英特爾首席架構師離職創業：旨在削弱輝達控制力
集微網消息，英特爾首席架構師Raja Koduri即將離職創建一家公司，旨在削弱長期競爭對手英偉達(台灣譯為輝達)在數字電影和視頻遊戯市場的控制力。
據路透社報導，英特爾CEO基辛格在推特上宣佈了Koduri的離職消息。Koduri表示，尚未命名的公司將致力於製造新一代生成人工智能工具，這些工具可以在英特爾、AMD、蘋果的芯片上工作，甚至是基於開源RISC-V技術的未來芯片上工作。
Koduri稱，新的軟件工具可以通過一個文本提示生成新的圖像，在眡覺效果和視頻遊戯等領域前景廣濶。第一個開發項目將是創建一項服務，讓電影和遊戯藝術家輕鬆使用這些人工智能工具，無論他們使用的是PC、Mac、iPad或其他設備，而不必深入研究軟件代碼。
據悉，Koduri是AMD和蘋果的資深人士，五年前加入英特爾。外媒曾報導稱，Kodur基本上重建了英特爾的圖形部門，使其在高風險的數十億美元的高性能GPU市場中處於有利地位。這一努力目前已隨著英特爾Arc A350M和A370M獨立GPU的推出而達到高潮。
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