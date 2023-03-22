英特爾任命晶圓代工服務新負責人

集微網消息，3月22日，英特爾宣佈重大人事調整，任命原企業規劃事業部主管Stuart Pann為英特爾代工服務（IFS）負責人，主要負責推動IFS及其差異化系統代工產品的持續增長，直接向英特爾首席執行官Pat Gelsinger滙報工作。

據悉，Pann擁有密歇根理工大學電氣工程學士學位和密歇根大學MBA學位，他的職業生涯始於英特爾，曾擔任英特爾業務管理集團的公司副總裁兼總經理，負責公司微處理器和芯片組業務的定價、收入和預測職能。之後在惠普擔任了六年的首席供應鏈官和首席信息官，並於2021年重返英特爾任職企業規劃事業部主管，這個部門職責之一就是管理英特爾與外部代工合作夥伴的關系，包括委托台積電代工圖形處理器（GPU）事宜。

去年11月，英特爾前代工服務負責人塔庫爾（Randhir Thakur）離職，該公司在一份電子郵件中聲明，塔庫爾「已決定辤去職務，到公司以外尋求機會」。但「他將留任到2023年第一季度，以確保順利過渡到新的領導人。」

英特爾代工服務是基辛格IDM 2.0戰略的一部分，該計劃是到2025年加倍製造並在先進芯片製造領域超越台積電和三星。

（校對/王雲朗）