台灣央行明天升半碼或按兵不動？彭博：決策有如走鋼索

台灣央行總裁楊金龍本周四將召開季度理監事會議，並宣布最新利率決策。根據彭博訪調的經濟學家，多數分析師預期央行在本次會議將讓利率按兵不動，少數人預期升息半碼。

彭博資訊指出，相對過去五年的美中對抗、全球化崩解與百年大疫等連環考驗，楊金龍此刻面臨的挑戰有增無減。該報導形容，在通膨壓力未解、美歐金融又掀風暴之際，台灣央行的利率決策猶如走鋼索。

據彭博調查顯示，24位受訪經濟學家中，19位認為本次會議將維持指標重貼現率在1.75%；另外5位預期將連五季升息半碼至1.875%，相當於此輪升息周期總共僅升75基點（3碼）。對於今年接下來幾季，多數預估利率將按兵不動。

聯準會（Fed）過去一年來已猛烈升息450基點（18碼），但在通膨尚未降溫之際，已發生多家美國中小銀行倒閉，同時間瑞信銀行危機在歐洲掀起波瀾。外在情勢複雜，加上台灣經濟已連兩季陷入負成長，彭博的報導指出，利率政策恐更難脫離央行的鴿派本質，與匯率政策的搭配也更加高難度。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家Alicia Garcia Herrero接受彭博訪問時表示：「金融穩定性太令人擔心，現在台灣的壽險業者可能需要額外的幫助」，「我非常懷疑台灣央行會升息」。

然而，台灣的通膨情況有升溫之勢。台灣消費物價年增率已連續19個月高於2%，經濟部上周宣布4月起調漲電價，央行副總裁嚴宗大周一在立法院接受質詢時亦坦承通膨不是短期現象，已經造成通膨預期心理問題。

隨著市場懷疑金融體系動盪可能讓聯準會放緩升息且降息之日提前，元富投顧總經分析師許芷雁接受彭博採訪時表示，目前情勢的確讓台灣央行升息的機率更小。但她說，從抑制通膨預期心理與房價的角度，有必要持續發出緊縮的指引，「他如果升息，我就幫他鼓掌」。