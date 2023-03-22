美商務部公布 將半導體歸類為「重要國家安全項目」規則通知

集微網消息，美國當地時間3月21日，美國商務部發佈了關於「芯片法案激勵計劃」（以下簡稱「計劃」）中包含的安全護欄（securityguardrails）的擬議規則通知，以促進美國的技術和國家安全。以下為該部門官方網站的全文翻譯。



國家安全護欄旨在確保由「芯片與科學法案」（以下簡稱「法案」）資助的技術和創新不會被敵對國家用於針對美國或其盟友和合作夥伴用於惡意目的。“法案”是拜登總統投資美國議程的一部分，該議程旨在釋放製造業和創新熱潮、推動美國競爭力並加強經濟和國家安全。

擬議規則提供了適用於“法案”中包含的激勵計劃的國家安全措施的更多詳細信息，限制資金接受者投資於相關國家的半導體製造擴張。該法規將這些國家定為中華人民共和國、俄羅斯、伊朗和朝鮮。隨著美國繼續與盟友和合作夥伴協調和合作，使全球供應鏈更具彈性和多樣化，這些護欄將促進共同的國家安全利益。

商務部長吉娜雷夢多說：「法案資助的創新和技術是我們計劃擴大美國和我們盟友的技術和國家安全優勢的方式；這些護欄將有助於確保我們在未來幾十年保持領先於對手，美國的芯片法案從根本上說是一項國家安全倡議，這些護欄將有助於確保惡意行為者無法獲得可用於對付美國和我們的盟友的尖端技術。我們還將繼續與我們的盟友和合作夥伴協調，以確保該計劃推進我們的共同目標，加強全球供應鏈，並增強我們的集體安全。」

兩黨“法案”提供的資金包括明確的護欄以加強國家安全：

該法令禁止法案獎勵資金的接受者在其他國家使用這些資金；

該法令嚴格限制法案獎勵基金的接受者在獎勵之日起10年內投資於外國關注的大多數半導體製造項目；

該法規限制法案獎勵資金的接受者與外國實體進行聯合研究或技術許可工作，這些實體涉及引起國家安全問題的技術或產品；

美國商務部擬議的規則概述了這些國家安全護欄的更多細節和定義。

擬議規則將：

製定標準以限製在相關國家/地區的先進設施擴張：

該法令禁止在授予之日起10年內，涉及在相關國家/地區為尖端和先進設施進行半導體製造能力材料擴張的重大交易，以阻止接受者從在這些國家建造新的或擴建現有的前沿和先進技術設施。

提議的規則根據10萬美元的貨幣水平定義重大交易，並將材料擴張定義為將設施的生產能力提高5%。這些閾值旨在捕獲即使是試圖擴大製造能力的適度交易。如果“激勵計劃”資金接受者參與違反這些限製的交易，該部門可以收回全部資金獎勵。

限制在相關國家擴建傳統設施：該法令限制在相關國家擴建和新建傳統設施（legacy facilities）。擬議的規則限製現有傳統設施的擴展，禁止接受者添加新生產線或將設施的生產能力擴大超過10%。該法規還規定，如果這些設施的產出“主要服務於「生產傳統芯片（legacy chips）的外國的國內市場，則接受者只能建造新的傳統設施。擬議的規則規定，主要服務於市場意味著至少85%的傳統設施的產出被納入最終產品，這些最終產品在生產它們的相關國家/地區消費。擬議規則還指出，如果任何接受者計劃在這些例外情況下擴大傳統芯片設施，他們將被要求通知該部門，以便該部門確認遵守國家安全護欄。

將半導體歸類為對國家安全至關重要：

雖然該法規允許公司在有限的情況下擴大在外國關注的傳統芯片的生產，但今天的擬議規則將一系列半導體歸類為對國家安全至關重要的領域——將這些芯片定義為不被視為傳統芯片，因此受到更嚴格的限制。該措施將涵蓋對美國國家安全需求至關重要的芯片，包括用於量子計算、輻射密集環境和其他專業軍事能力的當前一代和成熟節點芯片。這份半導體芯片清單是在與國防部和美國情報界協商後制定的。

加強美國出口管製：2022年10月，美國商務部工業和安全局(BIS)實施了出口管制，以防止中國購買和製造可增強其軍事能力的先進芯片。今天提議的規則將通過在出口管制和法案國家安全護欄之間調整存儲芯片的禁止技術門檻來加強這些控製。今天提議的規則對邏輯芯片應用了比出口管制更嚴格的門檻。

詳細信息與有關外國實體的聯合研究和技術許可工作的限製：該法規限制接受者與有關外國實體進行涉及引起國家安全問題的技術或產品的聯合研究或技術許可工作。擬議規則將聯合研究工作定義為由兩人或多人進行的任何研究和開發，並將技術許可定義為向另一方提供專利、商業秘密或專有技術的協議。除了法規中概述的外國實體外，擬議規則還增加了BIS實體清單、財政部的中國軍工聯合企業(NS-CMIC)清單，以及聯邦通信委員會（FCC）的安全和可信通信清單中的實體搆成國家安全風險的設備和服務網絡法清單。擬議規則還詳細說明了引起國家安全擔憂或對國家安全至關重要的技術、產品和半導體，符合美國出口管制，並與國防部和美國情報界協商制定。

該部門正在就擬議規則制定通知徵求公衆意見，並將在60天內接受意見。鼓勵行業、合作夥伴和盟友以及其他感興趣的各方提交評論，以告知將於今年晚些時候發佈的最終規則。

先進製造投資信貸

擬議規則與美國財政部今天發佈的擬議規則制定通知中包含的國家安全護欄一致，其中詳細說明了由國稅局管理的先進製造投資抵免（投資稅收抵免）。投資稅收抵免是針對設施製造半導體或半導體製造設備的合格投資的聯邦所得稅抵免，也是CHIPS和科學法案提供的一系列激勵措施的重要組成部分。商務部和財政部一直在密切協調CHIPS資金和投資稅收抵免，以確保這些激勵措施相輔相成，並推進拜登政府的經濟和國家安全目標。

與美國合作夥伴和盟友的國際協調

在制定該擬議規則時，美國商務部感謝美國合作夥伴和盟友的廣泛投入與合作，並期待進一步的公衆評論。該部門將繼續與國際盟友和合作夥伴協調，以支持健康的全球半導體生態系統，該生態系統推動創新並能抵禦網絡安全威脇、自然災害、流行病、地緣政治衝突等。隨著半導體和技術的不斷發展，美國將與盟友和合作夥伴合作並製定協調戰略，以確保最新技術不會被有關實體用來破壞我們的集體經濟和國家安全。

由於該部門一直在實施該法案，它一直與美國的合作夥伴和盟友保持密切聯系，包括通過與韓國、日本、印度和英國的接觸，以及通過印度-太平洋經濟框架、歐盟-美國貿易和技術委員會以及北美領導人峰會達成工時。國防部將繼續與美國夥伴和盟友密切協調，以推進這些共同目標，促進美國的集體安全，並加強全球供應鏈。