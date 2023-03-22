美民眾申請車貸遭拒變多 車市景氣歹年冬又添跡象

在美國，想要取得汽車貸款已變得愈來愈難，顯示在購車需求減弱之際，汽車投資人今年面臨的不利情勢可能更加糟糕。

巴隆周刊報導，根據紐約聯邦準備銀行20日公布的消費者信貸數據，所有信貸申請被拒絕的比率在2月降至17.3%，較去年的18.8%下滑。然而問題出在，汽車貸款被拒絕率上升至9.1%，遠高於去年10月的5.8%，也寫下2017年2月來最高。

汽車貸款拖欠率也上升。汽貸機構盟友金融公司（Ally Financial）去年底超過30天逾期未還款的汽車貸款比率達3.6%，較2021年底的2.1%攀升。

新車價格也凸顯出消費者承受壓力。在2月，美國新車平均價格為48,763美元，較1月下滑705美元，也是連續第三個月新車價格下跌。

多數汽車公司預期，隨著利率上揚，今年新車價格會從紀錄高點水準回落。在去年第4季融資購車的消費者中，逾15%每月要支付超過1,000美元的車貸。根據數據業者Edmunds的資料，這是歷來所見最高比率。

同時，二手車價格持穩。3月的Manheim二手車價格指數比2月上升近2%，是連續第三個月上漲。

相較下，二手車的供應顯然落後。由於在2020年3月疫情高峰期時生產或銷售的車輛相對少，因此現在進入二手車市場的車齡三年中古車數量並不多。

以年比而言，二手車價格指數下跌約5%，也比紀錄高點下跌約7%，但仍比疫情前的水準高逾50%。

這些結果可能顯示汽車製造業者面臨更多不確定性與波動。汽車股已有所反映，例如福特股價從52周高點下跌約31%，通用汽車（GM）跌約25%。分析師則更加悲觀，對2023年的獲利預估在過去三個月平均已下滑約13%；羅素3,000指數中所有汽車相關股票的平均買進評級比率已降至近50%，低於2022年初的約54%。

羅素3,000指數中的35檔汽車股平均已從52周高點下跌約40%。