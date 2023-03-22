Netflix跨足遊戲提高會員黏著度 2023年再推40款

串流影音（OTT）平台競爭越演越烈，Netflix不僅大手筆投資原創內容，更跨足遊戲服務，試圖拉長會員停留在平台上時間。這項策略執行一年多來，Netflix已推出共55款遊戲，今年預計將再推出40款，持續增加遊戲選擇。

Netflix正與合作夥伴共同開發70款遊戲，另有16款是由Netflix旗下遊戲工作室著手研發。

Netflix外部遊戲副總裁隆布（Leanne Loombe）在官網發文表示，Netflix的目標是開發出類型多元的遊戲，涵蓋各種類型與形式，讓每個用戶都能找到最適合自己的遊戲。

隆布說，今年Netflix將持續增加遊戲選擇，每個月都有新遊戲推出。會員可以遊玩討喜的獨立遊戲、獲獎肯定的熱門遊戲、角色扮演遊戲、故事冒險、解謎遊戲等種類繁多的作品。

目前最多人遊玩的遊戲之一就是「慾罷不能：試愛遊戲」（Too Hot to Handle: Love is a Game），改編自Netflix頗受歡迎的無腳本約會節目「慾罷不能」。當遊戲和節目第4季一起推出時，Netflix發現，喜愛節目的社群同好也追著遊戲內每週新集數持續遊玩。

Netflix今年1月推出「英勇之心：戰後還鄉」（Valiant Hearts: Coming Home），是曾打造知名遊戲「刺客教條」的開發商Ubisoft，在Netflix上推出的3個獨家遊戲第一彈。

開發商ustwo的知名作品「紀念碑谷」（MonumentValley）系列也將於2024年登陸Netflix，由MonumentValley 1與Monument Valley 2打頭陣，其他作品將陸續推出。

此外，曾做出「最終榮耀」（Vainglory）、CatalystBlack等作品的遊戲開發商Super Evil Megacorp目前正與Netflix合作開發獨家遊戲，改編自即將上線的Netflix節目，預計今年稍後公布更多細節。