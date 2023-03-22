英特爾人事震動 原委外代工負責人Pann將接掌晶圓製造

英特爾（Intel）21日宣布重大人事調整，原企業規劃事業部主管潘恩（Stuart Pann）將接掌晶圓製造事業，肩負和台積電（2330）競爭的重任。

潘恩將直接向執行長基辛格匯報。潘恩原本即在英特爾工作，跳槽到惠普（HP）擔任供應鏈長和資訊長六年後，2021年又回鍋英特爾，接掌英特爾新成立的企業規劃事業部。這個部門職責之一就是管理英特爾與外部代工合作夥伴的關係，包括委託台積電代工圖形處理器（GPU）事宜。

進軍晶圓製造市場，是基辛格改造英特爾計畫的重要一環。但這也表示要對抗台積電和三星電子這個市場的兩個強大對手。原英特爾晶圓製造事業總經理泰克（Randhir Thakur）去年11月即辭職，將留任到本月底。

另一個震驚的消息是，2017年自超微（AMD）挖角的執行副總裁暨總工程師 Raja Koduri也將在本月底離職。他在英特爾除負責繪圖晶片外，也推動該公司加密晶片在內的「加速運算」計畫。據基辛格推特所述，Koduri將帶領一家新創公司，開發「遊戲、媒體和娛樂用途生成式AI」的軟體。

晶圓製造事業為英特爾上季帶來 3.19 億美元的收入，只是其整體營收的一小部分，但超出分析師預估的 1.92 億美元。