快訊

何博文參選淡水 賴清德扮要角鞏固湧言會與正國會合作

大學實測ChatGPT寫報告結論一樣 恐違反學倫衝擊高教

救回被俄國「綁架」的孩子：烏克蘭父親的千里尋兒記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英特爾人事震動 原委外代工負責人Pann將接掌晶圓製造

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英特爾（Intel）原企業規劃事業部主管潘恩（Stuart Pann ）將接掌晶圓製造事業。/擷自Pann個人LinkedIn
英特爾（Intel）原企業規劃事業部主管潘恩（Stuart Pann ）將接掌晶圓製造事業。/擷自Pann個人LinkedIn

英特爾（Intel）21日宣布重大人事調整，原企業規劃事業部主管潘恩（Stuart Pann）將接掌晶圓製造事業，肩負和台積電（2330）競爭的重任。

潘恩將直接向執行長基辛格匯報。潘恩原本即在英特爾工作，跳槽到惠普（HP）擔任供應鏈長和資訊長六年後，2021年又回鍋英特爾，接掌英特爾新成立的企業規劃事業部。這個部門職責之一就是管理英特爾與外部代工合作夥伴的關係，包括委託台積電代工圖形處理器（GPU）事宜。

進軍晶圓製造市場，是基辛格改造英特爾計畫的重要一環。但這也表示要對抗台積電和三星電子這個市場的兩個強大對手。原英特爾晶圓製造事業總經理泰克（Randhir Thakur）去年11月即辭職，將留任到本月底。

另一個震驚的消息是，2017年自超微（AMD）挖角的執行副總裁暨總工程師 Raja Koduri也將在本月底離職。他在英特爾除負責繪圖晶片外，也推動該公司加密晶片在內的「加速運算」計畫。據基辛格推特所述，Koduri將帶領一家新創公司，開發「遊戲、媒體和娛樂用途生成式AI」的軟體。

晶圓製造事業為英特爾上季帶來 3.19 億美元的收入，只是其整體營收的一小部分，但超出分析師預估的 1.92 億美元。

台積電 離職

延伸閱讀

晶片業不景氣 邁威爾裁減4%人力因應

嘉澤2022年EPS 58.7元、創歷史新高 擬配26元現金股利

分析師看好PC銷售近期回升 企業需求現復甦跡象

印度部長宣示半導體起步 與台積電三星英特爾接洽

相關新聞

歐美銀行掀風暴 理專建議亞洲投資人抓住十年一遇機會

美國三家銀行倒閉，瑞士信貸步入衰微，讓全球投資人有如驚弓之鳥。由於全球金融體系唇齒相依，亞太投資人也難置之度外，留意自己...

瑞信突倒下173億美元債券變廢紙！金管會才放行的可可債 為何會變重災區？

瑞士信貸被瑞銀收購，本應成為矽谷銀行倒閉以來，政府對銀行業的一次成功救援，不料卻引爆了另一場全球債市恐慌，市場在憂慮什麼？

英特爾人事震動 原委外代工負責人Pann將接掌晶圓製造

英特爾（Intel）21日宣布重大人事調整，原企業規劃事業部主管潘恩（Stuart Pann）將接掌晶圓製造事業，肩負...

輝達要怎麼加速AI與下一代晶片製造發展？黃仁勳說分明

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳21日詳細說明這家晶片製造商期望如何加速人工智慧（AI）與下一代晶片製造的發展，推出意在...

紐元前景黯淡 市場為經濟轉壞避險 爭相做空

彭博資訊指出，今年以來表現最差的主要貨幣之一紐元，正成為市場擔憂全球經濟走下坡的熱門做空標的，前景恐怕更為黯淡。

美商務部公布 將半導體歸類為「重要國家安全項目」規則通知

集微網消息，美國當地時間3月21日，美國商務部發佈了關於「芯片法案激勵計劃」（以下簡稱「計劃」）中包含的安全護欄（securityguardrails）的擬議規則通知，以促進美國的技術和國家安全。以下為該部門官方網站的全文翻譯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦