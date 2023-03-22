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影／壓制囚犯致窒息死畫面曝！美7名警察、3名醫院人員遭起訴

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
美國28歲非裔男子歐提諾本月6日在從監獄被轉移至精神病院的過程中身亡，最新曝光的監視器影片顯示歐提諾當時竟被多名副警長和醫院人員壓制在地上、引發軒然大波。路透
美國28歲非裔男子歐提諾本月6日在從監獄被轉移至精神病院的過程中身亡，最新曝光的監視器影片顯示歐提諾當時竟被多名副警長和醫院人員壓制在地上、引發軒然大波。路透

美國28歲非裔男子歐提諾（Irvo Otieno）本月6日在從監獄被轉移至精神病院的過程中身亡，最新曝光的監視器影片顯示歐提諾當時竟被多名副警長和醫院人員壓制在地上、引發軒然大波。

BBC報導，這段監視器影片來自維吉尼亞州州立精神病院，只見歐提諾在戴著手銬和腳銬的情況下被數名副警長「拖」進醫院，畫面中隨後可以看到歐提諾被壓制在地上，原先在一旁觀看的醫務人員也採取行動，至少有8個人同時壓在歐提諾身上，一些人按住他的腿，另一些人則抓住他的上半身。

影片後半段共可以看到多達10名副警長和醫務人員將歐提諾壓在地板上，影片更顯示「他被壓制長達11分鐘」，隨後他們發現歐提諾一動不動地躺著，醫務人員這才趕緊實施緊救但無力回天。檢察官表示「初步屍檢表明歐提諾死於窒息」。

這起事件共計有7名副警長和3名醫務人員被指控犯有二級謀殺罪，陪審團21日起訴該案的10名被告並公布監視器畫面。在記者會上，歐提諾的母親表示起訴涉案人員只是「邁向正義的第一步」，並稱觀看影片的過程「令人痛苦和不安」，直言「我的兒子被當成狗對待、甚至比狗還糟糕」。

此外，檢察官表示正考慮對這起事件提出「額外指控」。

監視器 檢察官

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