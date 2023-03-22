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美國承諾保護儲戶油價漲 金價隨避險需求退燒而大跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

在美國政府承諾將保護銀行儲戶後，國際油價創2月初以來最大漲幅。風險偏好改善之下，銅價亦漲，而黃金創六周來最大跌幅，因交易員解除避險部位。以下是整理自彭博的商品行情：

油價大漲

4月交割的西德州中級原油（WTI）原油期貨上漲1.69美元，漲幅2.7%，結算價報每桶69.33美元； 5月交割的布蘭特原油期貨上漲1.53美元，結算價報每桶75.32美元。

美國財長葉倫表示，政府可能會再次採取類似近期大刀闊斧的行動來保護銀行儲戶。

WTI原油期貨9天相對強弱指數脫離超賣，之前創下2021年11月以來連續顯示超賣的最長天數紀錄。

俄羅斯決定將減產行動（即日產量削減50萬桶）維持到6月底，進一步提振原油價格。

業內人士預測，今年下半年油價將回升至每桶80-140美元的區間。

麥格理全球油氣策略師Vikas Dwivedi表示，聯準會（Fed）周三的貨幣政策決定及其對經濟環境的預期影響可能會進一步推動原油價格上漲。

貴金屬和基本金屬

黃金創六周來最大跌幅，而銅價上漲，因為市場對銀行業全面爆發危機的疑慮緩解，市場關注焦點轉向周三的利率決策。

紐約時間下午5點，現貨黃金大跌2%，收於每英兩1,940.07美元。白銀、白金和鈀金均跌。

風險偏好情緒提振了美國股市，推動債券下跌，兩年期美國國債的殖利率繼上周暴跌後大幅上漲。這對無息資產黃金構成壓力，隨著交易員解除避險部位，金價一度下跌1.7%。

銅價連續四天上漲，因市場風險偏好改善。其他主要基本金屬漲跌互見，鋅下跌0.7%，而錫上漲1.3%。

油價 聯準會 金價

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