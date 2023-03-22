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Nike上季降價促銷打庫存 營收增但毛利損 盤後跌2%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Nike位於中國大陸北京一處門市。 路透
Nike位於中國大陸北京一處門市。 路透

美國運動用品大廠耐吉（Nike）上季銷售大增，優於市場預期，成功消化了過剩庫存；不過，獲利能力低於分析師的估算。

Nike上季（去年12月到今年2月）全球營收年增14%至124億美元，優於分析師預期的115億美元。然而毛利率為43.3%，低於市場估計的43.7%。

彭博資訊指出，Nike執行長杜納霍（John Donahoe）帶領的團隊處理商品過剩的問題頗有進展，但降價促銷，損及公司毛利率。上季庫存年增率降為16%，較再前一季的43%，明顯改善。

Nike表示，毛利率受損的原因包括「以較高的折扣消化庫存」，以及原物料和貨運成本上揚。

杜納霍在新聞稿中提到，公司更為聚焦於電子商務與自家銷售管道，「證明如此能夠讓公司安度市場波動，創造價值與公司長遠成長」。

Nike周二（21日）股價正常交易時段收漲3.64%報125.61美元，但盤後下跌2%左右，抹去先前的大部分漲幅。以周二收盤價計算，今年以來Nike股價上漲約7%。

拖累Nike營運一大原因是中國大陸市場持續疲軟，上季該市場的營收仍年減近8%，其他地區的市場則呈現成長。現在寄望大陸疫後經濟重啟，能漸漸回到全面復甦狀態。

Nike

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