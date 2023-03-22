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台積電靠輝達加持ADR大漲2.7% 較台北交易溢價拉大逾9%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二大漲2.7%，收在92.50美元，較台北交易溢價拉大為9.1%。

輝達（Nvidia）宣布成功開發可化解晶片設計的瓶頸問題，將移轉台積電使用此工具。輝達表示，這個新軟體庫名為cuLitho，將大幅加速晶片微影製程的開發過程，聲稱與目前技術相比，性能提升了40倍。輝達上漲1.2%。

費城半導體指數小漲不到0.1%，英特爾下跌2.4%。美國商務部官員表示，拜登政府對那些獲得美國聯邦資金在美國建廠的半導體製造商在中國的新業務實施嚴格限制。

美國股市周二繼續反彈，銀行股領漲，政府穩定銀行業的措施奏效，減輕近來金融動盪將引發全面危機的疑慮。

美國三大指數全面收高，道瓊工業指數上漲316.02點，漲幅1%，收在32,560.6點；標普500指數上漲51.3點，漲幅1.3%，至4,002.87點；那斯達克綜合指數上漲184.57點，漲幅1.6%，至11,860.11點。

台灣加權股價指數周二上漲93.48點收在15,513.45點，台積電漲1%收在517元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 114.84 -1.70 107.00 7.32

中華電 CHT 117.89 -0.51 118.50 -0.52

台積電 TSM 564.27 +2.73 517.00 9.14

聯電 UMC 53.25 -0.23 52.80 0.86

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電

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