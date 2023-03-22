黑莓宣佈將以9億美元的價格出售其非核心專利
集微網消息，在終止與Catapult IP Innovations Inc（Catapult）的出售協議後，黑莓公司（BlackBerry）宣佈，已達成協議，將其幾乎所有非核心專利和專利申請出售給Key Patent Innovations Limited（KPI）新成立的子公司Malikie Innovations Limited（Malikie），交易產生的現金收益及潛在的未來特許權使用費總額高達9億美元。
綜合外媒報導，黑莓去年表示，它正在探索如出售其專利的其他選擇，因為出售給Catapult的計劃交易需要比平時更長的時間才能完成。
根據協議條款，黑莓將在交易結束時獲得1.7億美元現金，並在交易結束三周年之前獲得額外的3000萬美元現金。黑莓還將有資格從黑莓專利利潤中獲得年度現金特許權使用費，其計算方法為：前5億美元利潤的8%；下一個2.5億美元利潤的15%；下一個2.5億美元利潤的30%；以及所有後續利潤的50%。
最初支付給黑莓的專利使用費上限將為7億美元，在增長日期尚未支付給黑莓的7億美元中，每年的專利使用費上限將增加4%。
黑莓首席執行官John Chen表示，交易將進一步加強公司資產負債表，同時簡化業務，使公司能夠更加關注核心物聯網和網絡安全機會。
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