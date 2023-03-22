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蘋果推動印度勞動法改革 以促進供應商產能轉移

集微網／ 集微網

集微網消息，蘋果公司正在推動修改印度的勞動法，作為其擴大當地生產努力的一部分，而地方政府正在計劃滿足其要求，因為他們急於從中國搶奪iPhone組裝業務。

據彭博社報導，知情人士稱，印度南部的泰米爾納德邦（Tamil Nadu）正在考慮通過新規定，使工廠輪班更加靈活。該規定建議的更改包括允許工廠實行兩班制，每班12小時，而不是之前每班8小時的三班制。

蘋果的最大供應商富士康在泰米爾納德邦經營著印度最大的iPhone工廠。

蘋果和印度手機與電子協會遊說團體的高管，代表蘋果及富士康、和碩和緯創等供應商，在六個月的時間裡會見了州政府官員，以推動改革。他們表示，計劃修改的勞動法將使當地的工作時間與中國iPhone工廠的工作時間持平。

報導稱，這些舉措是蘋果將更多生產從中國轉移到包括印度在內的其它國家/地區的努力的一部分。

印度卡納塔克邦（Karnataka）是緯創的iPhone工廠所在地，富士康準備在此建造一個價值7億美元的新工廠，該邦最近在蘋果及富士康的遊說下，於本月初通過了一項勞動法修正案，大幅放寬了企業員工的加班限制，將三個月內允許加班的時間從之前的75小時提升到145小時。除允許企業實行12小時輪班制外，法案還罕見批準了女性員工上夜班——這在印度大部分地區都是被禁止的。

蘋果、富士康和泰米爾納德邦政府的代表沒有立即回應置評請求。

印度 加班

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