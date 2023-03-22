外資喊PC復甦 業者潑冷水

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者吳凱中／綜合報導

PC產業庫存調整數季後，Raymond James分析師帕裘里（Srini Pajjuri）認為，隨著商用需求出現回升跡象，PC銷售近期有望反彈。野村亞太科技研究部門共同主管王大衛也認為，PC供應鏈可望在今年第2季開始復甦。

即便外資與分析師看好PC產業即將回神，惟品牌廠大多不認同。華碩坦言，公司今年上半年還會虧損；宏碁也認為，「現在還在辛苦的過程」，上半年已知道情況沒有太好。PC業界目前普遍共識，今年市況仍要等下半年傳統銷售旺季到來，才有機會回溫。

華碩表示，目前終端需求疲弱，反映消費者與企業消費信心薄弱，通路經銷商採購及備貨量也急速收斂，事實上已偏過度保守，對華碩而言是雙重壓力及風險。

即便品牌大廠對短期市況保守看待，巴隆金融周刊報導，過去幾季PC銷售持續惡化後，帕裘里上周造訪亞洲20多家零組件業者後認為，PC銷售近期將反彈。

他說，他拜訪的台灣與南韓企業都看到商用電腦、遊戲筆電／螢幕訂單復甦的早期跡象，消費者PC需求則仍受抑制。他預期，超微英特爾將受惠於商用電腦需求回升，超微的PC營收將在本季之後隨著市況回升而好轉，英特爾今年稍後也有望受惠於企業需求增加。

華碩 超微 英特爾

延伸閱讀

嘉澤2022年EPS 58.7元、創歷史新高 擬配26元現金股利

分析師看好PC銷售近期回升 企業需求現復甦跡象

印度部長宣示半導體起步 與台積電三星英特爾接洽

張忠謀：英特爾從頭到尾是一個人在舞池跳

相關新聞

葉倫力挺銀行 股指連漲兩天

在財政部長葉倫保證一定會防範進一步的銀行業危機之後，交易員對金融業的前景變得樂觀，美股上漲。在Fed 22日宣布利率之前...

小摩冤大頭 買鎳礦變石頭

上周倫敦金屬交易所（LME）表示，在鹿特丹一處LME認證倉儲中，一小部分鎳合約實物竟遭掉包，變成幾袋石頭，重創市場對LM...

特斯拉信評 升至投資級

信評機構穆迪（Moody's）20日將特斯拉（Tesla）的信用評等調高至投資級，前景展望「穩定」，成為繼標普全球評級公...

紓困瑞信代價 瑞士每人需分擔1.35萬美元

瑞士政府拯救瑞士信貸（Credit Suisse）的代價高昂，當地不分男女老少，每個人可能要需要分擔12,500瑞郎（1...

Fed利率決策 陷三難困境

聯準會（Fed）於美東時間21日起召開為期兩天的利率決策會議，專家形容這次決策將是Fed去年啟動升息循環以來最艱鉅挑戰，...

拉加德：ECB可能停止升息

歐洲央行（ECB）總裁拉加德承認，如果銀行業最近的動盪，影響歐元區企業和家庭的放款，可能迫使ECB停止升息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦