外資喊PC復甦 業者潑冷水

PC產業庫存調整數季後，Raymond James分析師帕裘里（Srini Pajjuri）認為，隨著商用需求出現回升跡象，PC銷售近期有望反彈。野村亞太科技研究部門共同主管王大衛也認為，PC供應鏈可望在今年第2季開始復甦。

即便外資與分析師看好PC產業即將回神，惟品牌廠大多不認同。華碩坦言，公司今年上半年還會虧損；宏碁也認為，「現在還在辛苦的過程」，上半年已知道情況沒有太好。PC業界目前普遍共識，今年市況仍要等下半年傳統銷售旺季到來，才有機會回溫。

華碩表示，目前終端需求疲弱，反映消費者與企業消費信心薄弱，通路經銷商採購及備貨量也急速收斂，事實上已偏過度保守，對華碩而言是雙重壓力及風險。

即便品牌大廠對短期市況保守看待，巴隆金融周刊報導，過去幾季PC銷售持續惡化後，帕裘里上周造訪亞洲20多家零組件業者後認為，PC銷售近期將反彈。

他說，他拜訪的台灣與南韓企業都看到商用電腦、遊戲筆電／螢幕訂單復甦的早期跡象，消費者PC需求則仍受抑制。他預期，超微和英特爾將受惠於商用電腦需求回升，超微的PC營收將在本季之後隨著市況回升而好轉，英特爾今年稍後也有望受惠於企業需求增加。