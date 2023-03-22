外資喊PC復甦 業者潑冷水
PC產業庫存調整數季後，Raymond James分析師帕裘里（Srini Pajjuri）認為，隨著商用需求出現回升跡象，PC銷售近期有望反彈。野村亞太科技研究部門共同主管王大衛也認為，PC供應鏈可望在今年第2季開始復甦。
即便外資與分析師看好PC產業即將回神，惟品牌廠大多不認同。華碩坦言，公司今年上半年還會虧損；宏碁也認為，「現在還在辛苦的過程」，上半年已知道情況沒有太好。PC業界目前普遍共識，今年市況仍要等下半年傳統銷售旺季到來，才有機會回溫。
華碩表示，目前終端需求疲弱，反映消費者與企業消費信心薄弱，通路經銷商採購及備貨量也急速收斂，事實上已偏過度保守，對華碩而言是雙重壓力及風險。
即便品牌大廠對短期市況保守看待，巴隆金融周刊報導，過去幾季PC銷售持續惡化後，帕裘里上周造訪亞洲20多家零組件業者後認為，PC銷售近期將反彈。
他說，他拜訪的台灣與南韓企業都看到商用電腦、遊戲筆電／螢幕訂單復甦的早期跡象，消費者PC需求則仍受抑制。他預期，超微和英特爾將受惠於商用電腦需求回升，超微的PC營收將在本季之後隨著市況回升而好轉，英特爾今年稍後也有望受惠於企業需求增加。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言