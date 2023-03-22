管制赴陸企業 盯資本支出
美國將宣布新措施，加強管制半導體廠在大陸新業務，牽動台積電、環球晶、三星等有意向美方申請赴美設廠補助的企業大陸布局。
彭博資訊報導，商務部官員表示，美國「晶片與科學法（CHIPS Act）」將規定，凡是獲得補助的廠商，在大陸的先進晶片產量不得比現有產能擴大逾5%，舊科技晶片產能不得擴大10%。商務部訂於21日宣布的新管制措施中，還規定廠商若要在大陸投資28奈米以下晶片新產能，資本支出上限為10萬美元。
業界人士說，上述限制將廠商大陸廠區擴產於投資幅度大幅設限，簡而言之就是要讓廠商在當地毫無經濟規模可言，尤其28奈米以上製程投資上限10萬美元，「這樣的金額要能成就投資，根本是痴人說夢」，完全阻斷當地投資的可能性。
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