歐洲喊話：流動性穩健

經濟日報／ 編譯葉亭均季晶晶／綜合外電

瑞信被瑞銀收購後，其額外第一類資本（AT1）債券將淪為壁紙，讓歐洲許多其他銀行發行的AT1債券也陷入拋售狂潮。歐洲各國當局試圖恢復市場對高風險銀行債券的信心，表示只有在股東價值完全歸零後，債券投資人才會面臨虧損。

單一解決方案委員會、歐洲銀行業管理局和歐洲央行銀行監管部門20日在聯合聲明表示：「歐洲銀行業具有韌性，資本和流動性狀況穩健」，「普通股工具會是第一個吸收損失的，只有他們被完全利用後，才會要求減記AT1債券。過往一直遵照這樣做法」。其他國家也表示支持態度。英國央行聲明表示：「英國銀行體系資本充足，有良好資金來源，安全無虞。AT1證券受償順序先於普通股，後於二級資本債券」。

彭博行業研究高級信用分析師裘里斯表示，歐盟和英國的其他大型銀行在允許暫時減記AT1或債轉股方面存在分歧。在它們的機制中，AT1債券持有人可能會受到更多保護。

瑞信的AT1債券尚未被註銷，市場也寄望當局回心轉意。知情人士透露，被監管部門勒令完全減記的瑞信高風險債券，周一時每1美元面值報價只剩幾美分。

由於瑞銀收購瑞信的交易尚未完成，上述AT1債券還沒有被監管部門正式清零。所以目前而言，這些證券仍屬債券，但交易商正修訂交易條款，一旦被完全減記，它們會轉變為對瑞信的索償權。

債券 瑞信

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