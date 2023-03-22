德銀風險增 下個未爆彈？

至少這一次，德意志銀行（Deutsche Bank）並非歐洲銀行業負面報導的焦點，不過信用市場並沒有放過它。德銀5年期信用違約交換合約（CDS）利差周一（20日）收盤較上周五擴大10個基點，瑞銀則擴大40個基點，但德銀CDS利差一度超過瑞銀集團（UBS）。

彭博資訊報導，德銀CDS過去一個月利差，其實和瑞銀不相上下，但差別在於德銀不必像瑞銀扛下有5,750億美元資產的對手瑞信。

若以單季表現來看，德銀營收近十年來多半欲振乏力，還面臨德國監管機構BaFin對反洗錢管控的質疑。不過，這家投銀最近兩年業績反彈，營收和獲利均有提升。

可是在歐洲銀行股去年夏季開始的反彈中，德銀走勢落後同業，股價淨值比（price-to-book）也不見起色。

這次金融震盪蔓延風險遠低於2008年，但絕不是完全沒有。而且恐慌的蔓延並不總是完全合乎邏輯：瑞信的第一類資本充足率比德意志銀行還高。

全球銀行股在六大央行聯手提高流動性等措施下回穩，德銀21日在德國股市午盤左右漲逾5%，瑞信在瑞士股市漲近4%，瑞銀漲逾7%。