馬斯克籲本周降息2碼
在爆發2008年來最嚴重銀行危機下，艾克曼（Bill Ackman）在內的金融界大咖和多位前聯準會（Fed）官員均呼籲Fed暫且停下升息腳步。特斯拉執行長馬斯克甚至表示，本周應至少降息2碼。
面對這輪升息循環最艱鉅挑戰，市場預期Fed升息1碼。安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗和Fed前副主席克拉瑞達認為該升息1碼，投資人艾克曼、紐約聯準銀行前總裁杜雷、波士頓聯準銀行前總裁羅森格倫認為應按兵不動，馬斯克說應降息至少2碼。
馬斯克是在推特上對知名避險基金潘興廣場資本管理公司創辦人艾克曼的貼文留言，表示「Fed周三必須把利率調降至少50個基點」。
艾克曼推文表示，Fed本周不應該升息，理由是銀行業危機已經造成金融環境明顯緊縮，金融體系受到許多重大衝擊，隨著存款變得不穩定，「在這種情況下，有哪家地區性銀行還會向新建設承貸大量資金或商業放款？」
前紐約聯準銀總裁杜雷說，如果他是決策小組一員，他會支持利率維持不變，「我們都知道，銀行體系正處於壓力之下，那為什麼要在銀行體系承壓下繼續升息呢？」
不過，他認為，儘管銀行業突然出現諸多問題，但Fed將會繼續縮減債券部位。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言