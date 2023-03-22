馬斯克籲本周降息2碼

經濟日報／ 編譯劉忠勇葉亭均／綜合外電

在爆發2008年來最嚴重銀行危機下，艾克曼（Bill Ackman）在內的金融界大咖和多位前聯準會（Fed）官員均呼籲Fed暫且停下升息腳步。特斯拉執行長馬斯克甚至表示，本周應至少降息2碼。

面對這輪升息循環最艱鉅挑戰，市場預期Fed升息1碼。安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗和Fed前副主席克拉瑞達認為該升息1碼，投資人艾克曼、紐約聯準銀行前總裁杜雷、波士頓聯準銀行前總裁羅森格倫認為應按兵不動，馬斯克說應降息至少2碼。

馬斯克是在推特上對知名避險基金潘興廣場資本管理公司創辦人艾克曼的貼文留言，表示「Fed周三必須把利率調降至少50個基點」。

艾克曼推文表示，Fed本周不應該升息，理由是銀行業危機已經造成金融環境明顯緊縮，金融體系受到許多重大衝擊，隨著存款變得不穩定，「在這種情況下，有哪家地區性銀行還會向新建設承貸大量資金或商業放款？」

前紐約聯準銀總裁杜雷說，如果他是決策小組一員，他會支持利率維持不變，「我們都知道，銀行體系正處於壓力之下，那為什麼要在銀行體系承壓下繼續升息呢？」

不過，他認為，儘管銀行業突然出現諸多問題，但Fed將會繼續縮減債券部位。

Fed 升息 降息

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