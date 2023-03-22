拉加德：ECB可能停止升息

歐洲央行（ECB）總裁拉加德承認，如果銀行業最近的動盪，影響歐元區企業和家庭的放款，可能迫使ECB停止升息。

拉加德20日告訴歐洲議會，歐元區的銀行對瑞士信貸曝險「非常有限」。瑞信被瑞銀集團收購後，股東受到損失，高風險額外第一類資本（AT1）債務則被註銷。

拉加德說：「我們這裡討論的不是幾十億（對瑞信曝險），而是數百萬。歐元區銀行業整體資本和流動性部位很強。」

不過，拉加德也警告，這種動盪可能會加劇最近授信供應縮減。她說：「我們已經看到若干金融條件緊縮，這可能會因銀行業緊張局面加劇，我們就得對此納入考慮，做為下一次貨幣政策決策評估數據的一部分。」

今年1至2月，歐元區貸款總額下降610億歐元，規模是2013年歷月來最大。

不過，拉加德也表示，金融市場動盪可能會降低需求和通膨，多少也等於替代了ECB的工作。她重申，ECB不會因市場動盪而在對抗通膨方面卻步，不過，金融市場動盪反而可能有助解決通膨問題。

她說：「顯然，金融穩定的緊張局面可能會對需求產生影響，實際上可能也做了貨幣政策和升息所做的一部分工作。」

拉加德此話可能是指央行升息和銀行業震盪都會有相同效果，即減少貸款，降低經濟活動。

ECB已於上周四將銀行存款利率調高2碼（0.5個百分點）至3%，拉加德周一重申，單從通膨角度看，ECB還需要升息。投資人已降低對ECB今年利率水準的押注，由兩周前的4%降為3.1%。

她也重申，對抗通膨和維持金融穩定之間「不是取捨」。ECB已經準備好「視必要做出回應」，維持歐元區價格和金融穩定。

她也表示，歐元區金融機構受到「良好監管」，在歐洲，有2,200多家銀行遵守巴塞爾（Basel）III規則，維持最低水準的流動性資產。在美國，必須遵守巴塞爾標準的只有最大型的金融機構。