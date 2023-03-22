Fed利率決策 陷三難困境

聯準會（Fed）於美東時間21日起召開為期兩天的利率決策會議，專家形容這次決策將是Fed去年啟動升息循環以來最艱鉅挑戰，安聯集團（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗指出，Fed正面臨嚴峻的「三難困境」。

Fed預定台北時間23日凌晨2時公布決策、反映官員預估利率落點的利率點狀圖以及最新經濟預測。芝加哥商業集團（CME）的FedWatch工具顯示，投資人預期將升息1碼、提高聯邦資金利率區間到4.75%~5%的機率為72.3%，按兵不動的機率是27.7%。

有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報首席經濟特派蒂米羅斯指出，最近的美歐銀行風暴是Fed啟動這波升息循環以來，首次在決策前夕突然遭遇情勢持續變動的危機。

伊爾艾朗指出，Fed正面臨三難困境，也就是要同時壓低通膨、維持金融穩定，還要讓經濟成長與就業受到的傷害最小，但前兩者似乎尖銳對立，使本周的決策環境益發複雜。

他認為，Fed過去幾年的決策過程顯示，Fed可能按兵不動，而在前瞻指引中強調這次只是「暫停」升息、而非結束升息循環；只是這個妥協的效益不高，若經濟成長前景因為金融體系減弱而更加黯淡，還會加劇三難困境，因此伊爾艾朗認為應該升息1碼。

彭博資訊經濟學家指出，升息確實會加劇銀行壓力、引發投資人不安，但暫停升息帶來的損失可能更大，因為這反而凸顯Fed對銀行體系或經濟的韌性沒信心，因此最有可能的結果是升息1碼，而且鮑爾應該也希望區隔貨幣政策和金融穩定工具，他可能表明利率政策是Fed達成物價穩定和充分就業雙重職責的主要工具，不該被當成因應金融穩定威脅的第一道防線。

此外，鮑爾已明確表示，本周將上修對今年利率峰值的預測。經濟學家預期，Fed利率高峰預估將被上修到0.3個百分點到5.4%（即5.25%~5.5%區間），即本周升息1碼後，還會再升2碼。美銀證券認為，Fed將在利率區間達到5.25%~5.5%區間後準備降息。