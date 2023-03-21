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葉倫一番話提振市場信心 美股道瓊早盤漲300點

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美國財政部長葉倫再度向市場保證，會阻止銀行危機擴大，延續市場的樂觀氛圍。美股三大指數21日早盤齊揚，道瓊工業指數漲300點，標普500指數和那斯達克指數各漲逾1%。路透
美國財政部長葉倫再度向市場保證，會阻止銀行危機擴大，延續市場的樂觀氛圍。美股三大指數21日早盤齊揚，道瓊工業指數漲300點，標普500指數和那斯達克指數各漲逾1%。路透

美國財政部長葉倫再度向市場保證，會阻止銀行危機擴大，延續市場的樂觀氛圍，激勵美股三大指數21日早盤齊揚，道瓊工業指數漲逾300點，標普500指數和那斯達克指數各漲逾1%。

除了上述的三大指數，費城半導體指數小漲1.16%、台積電ADR勁揚2.69%。第一共和銀行早盤飆漲25.04%，率美國地區性銀行齊漲；SPDR標普地區性銀行ETF也漲近6%。

葉倫21日上午表示，若銀行危機惡化，美國政府已準備好為存款提供進一步的擔保。這個談話激勵地區性銀行早盤上漲。

LPL Financial首席經濟分析師羅奇（Jeffrey Roach）說：「危機擴散的風險續升，可能迫使聯準會（Fed）暫停當前的升息周期，但這不是我們的基本假設情境。隨著衰退風險增加和通膨壓力減緩，Fed可能發出升息接近尾聲的信號。」

指數 美國 葉倫

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