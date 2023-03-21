彭博：美將宣布限制晶片廠在大陸營運新措施

美國政府即將宣布新措施，加強管制半導體製造業者在中國大陸的新業務。

彭博資訊報導，商務部官員表示，美國「晶片與科學法（CHIPS Act）」將規定，凡是獲得補助的廠商，在大陸的先進晶片產量不得比現有產能擴大逾5%，舊科技晶片產能不得擴大10%。

商務部訂於21日宣布的這項新管制中，還規定廠商若要在大陸投資比28奈米更先進的晶片新產能，資本支出上限為10萬美元，以及其他新管制措施。

與美國「晶片法」掛鉤的新管制措施，目的是對可能獲得補貼的台積電、三星及英特爾等公司，設置更多的限制，而這些公司都在大陸生產晶片。此舉是為了使大陸更難在國內發展晶片製造業。

商務部長雷蒙多準備的書面聲明中並指出，「我們並將繼續與盟國及夥伴合作，以確保能夠達成共同的目標，強化供應鏈，並強化我們集體的安全」。