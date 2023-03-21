學者：美元短強長弱 人民幣需注意波動

美元短期內還是強勢貨幣，加上升息、通膨與地緣政治等風險，新興市場需注意違約風險；另外，人民幣匯率恐有劇烈震盪！台大經濟系名譽教授林建甫21日在「現代財經論壇」活動表示，今年金融市場仍會有波動，需要注意新興市場違約風險；淡江財經系教授李沃牆則說，人民幣在美元走強下，需要注意貶值幅度。

升息恐擴大貧富差距

林建甫在「2023年世界主要貨幣趨勢觀察」論壇中認為，美元短期內還是國際主導貨幣，且因升息的關係，美元短期內還是會走強，但有望在明年開始轉弱。他指出，由於實體經濟需求疲弱，大量流動性資金並未如願流入實體企業，而是湧入包括房地產及金融產品等資產市場，資產價格大漲下，貧富差距恐擴大。

「如今的通膨是由完美風暴組成！」林建甫分析，疫情造成供應鏈變短、成本上升，俄烏戰爭讓糧食價格大漲，2008年以來的QE使市場需求擴大，還有聯準會對通膨影響時間的誤判，導致嚴重的通膨。

林建甫說，美國聯準會雖想要透過升息救市，但力道過強恐導致衰退，他建議用縮表的方式收緊美元流動性，還能解決殖利率倒掛的問題，避免衰退。

注意新興市場風險

林建甫指出，由於寬鬆貨幣政策退場，讓美國房價與銷量下滑，但房地產降溫與2008年不同，應該不會引爆金融危機。他認為未來影響通膨最重要的因素是油價，如果能克服油價對通膨的影響，今年通膨有望緩減，但下降的速度不會太快，而美國政府要避免矽谷銀行倒閉事件蔓延，需要穩住市場信心。

林建甫預測，美元雖然短期走強，但因美國就業良好，增強各界對美元升值的容忍度。但他提醒，下半年金融市場會繼續波動，尤其是景氣下滑、利率持續偏高的狀況下，需留意新興市場的違約風險，而中國的系統性風險（防疫鬆綁、房地產持續低迷）仍在，地緣政治還是充滿不確定性，投資方面還是要更謹慎。

中國經濟成長有望6%

李沃牆則分析，影響人民幣未來走向的重要因素有聯準會貨幣政策、美元走勢、中美利差、人行貨幣政策等，其中影響最大的是人行的政策，其他如利差縮小、人民幣容易走貶，如果經濟長期穩定變好，人民幣資產吸引力增加，跨境資金保持穩定流動，有助人民幣升值；反之則容易走貶。

他指出，中國2021年經濟成長率設為6%，去年為5.5%，今年則為5%，可看出中國經濟成長目標持續下調，成長雖面臨不確定性，但中國經濟也朝向高質量發展，目標也調整到比較保守的趨勢。不過各方機構最新預測都高於中國政府的5%目標：IMF估5.2%摩根士丹利估計5.7%、德意志銀行6%。

人民幣匯率將波動多

李沃牆說，未來人民幣若重貶，必然引發資金外逃，導致資金大舉撤離，新興市場勢必會造成股、匯與債市劇烈震盪，衝擊金融市場穩定，需要注意人行政策。在短期美元走強下，人民幣匯率是否破7這一關鍵點位已經沒有那麼重要，應理性看待國際形勢復雜多變下匯率的波動。

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