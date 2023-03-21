瑞信AT1債券持有人 正考慮採取法律行動

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan律師事務所20日表示，來自瑞士、美國和英國的律師正在與瑞士信貸的額外第一類資本(AT1)債券的持有人討論可能的法律行動。在此之前，瑞士政府支持瑞銀併購瑞信，導致AT1債券遭註銷。

路透引述Quinn Emanuel報導，正在與瑞信AT1債券持有人討論，而他們的持有的部位占瑞信AT1債券總名目價值的「很大比例」。但Quinn Emanuel並未透露這些債券持有人的名字。

報導說，根據瑞銀和瑞信的合併協議，瑞信AT1債券持有人將血本無歸，而股東將獲得32.3億美元。在銀行或公司倒閉時，股東的受償順序通常低於債券持有人。

但根據瑞士的債券條款規定，在重組時，金融監管機構沒有義務遵守傳統的資本結構等級制度，因此瑞信AT1債券持有人才會處於劣勢。