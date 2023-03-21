巴菲特挑選董事新標準：自掏腰包擁有巨額波克夏股票

股神巴菲特的波克夏公司（Beerkshire Hathaway）和多數大公司不一樣，並不強調讓董事會多元化，卻希望董事把一大筆可觀的資金投入波克夏的股票。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，波克夏董事會長期存在的標準包括具有「商業敏銳度」、「高度誠信」以及「對波克夏有濃厚真摯的興趣」。不過，依照董事長兼執行長巴菲特的吩咐，今年又加了一條新準則，就是要有大量的波克夏持股。

波克夏上周五公布的文件顯示：「個人…至少過去三年要擁有相對於他們資源的大量波克夏股票投資。」波克夏A股股價20日收盤上漲近3%，報每股455,917.44美元。

在波克夏持股這點，巴菲特帶頭做表率，就算2006年來已捐了半數持股，目前仍擁有價值1,000億美元的15%波克夏公司股票。他曾寫道，自己超過98%的財富淨值是波克夏股票。

在波克夏的15位董事中，持股第二大的董事就是巴菲特的老戰友、副董事長孟格，有18億美元持股，接著是巴菲特的女兒蘇珊和兒子霍華德，分別有13億和2.92億美元持股，再來是兩位「左右手」詹恩（Ajit Jain）與艾伯（Greg Abel）的1.86億與0.77億美元。

「多元化」並非是波克夏董事會的董事選擇標準。該公司董事會表示：「波克夏沒有關於考量董事確定被提名人多元化的政策考量。」波克夏指出，波克夏有分別是非裔與印度裔的兩位董事，四位董事是女性，「這些董事不是為了多元化目的而挑選」。

巴隆周刊分析，這份文件聲明的內容，也可能是巴菲特向一些董事會成員「喊話」，希望提高個人持股。

在波克夏董事中，持股倒數第二的是美國運通前執行長錢納特（Ken Chenault）與首席獨立董事蘇珊·德克（Susan Decker），分別「只」持有190萬與90萬美元的波克夏股票。錢納特2018年從美國運通退休時，擁有約2億美元的股票。

波克夏的特別之處，在於不發給公司主管、董事或任何人股票薪酬，連董事都要自掏腰包買股票。這代表巴菲特認為該公司每一股股票都很珍貴。

另外，波克夏董事所領的報酬，在大型上市公司也算偏低。非僱員的董事每次出席會議只領900美元。波克夏董事去年領取的報酬介於3,000美元至7,000美元，遠遠低於大型公司董事平均的逾25萬美元。