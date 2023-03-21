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從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

斯里蘭卡獲國際紓困 仍有高額債務待償

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
斯里蘭卡雖獲得IMF的29億美元貸款，但目前仍欠中、印80億美元，且國內仍有不少動盪。（Wikimedia Commons）
斯里蘭卡雖獲得IMF的29億美元貸款，但目前仍欠中、印80億美元，且國內仍有不少動盪。（Wikimedia Commons）

外匯短缺、通膨嚴重的斯里蘭卡，20日終於獲得IMF的29億美元紓困。由於通膨與能源、糧食短缺，斯里蘭卡的通膨率已經超過50%，該國甚至將所得稅調升到36%，但危機仍難緩解。此外，斯里蘭卡還欠中國70億美元、印度10億美元，斯里蘭卡政府希望兩國能減免一定程度。

優先重建國有企業

根據《英國廣播公司》報導，斯里蘭卡外交部長薩布里20日表示，該國將收到由國際貨幣基金（IMF）提供的29億美元紓困，這筆錢將優先重建國有企業，並將斯里蘭卡的國有航空公司私有化。但外界分析指出，斯里蘭卡還有上百億的貸款需要償還，國家重建之路仍漫長。

CNN》提到，由於通膨、能源價格大漲，斯里蘭卡又缺乏外匯儲底，因此導致斯里蘭卡國內通膨超過50%，藥物、燃料與許多民生必需品都陷入短缺的困境。薩布里也坦言，政府未來為了還債，將會推出許多讓民眾不開心的措施，但很慶幸許多工會願意體諒，但如提高稅率、減少支出等措施是必須的。

整治經濟延後選舉

斯里蘭卡今年將專業人士的所得稅從12.5%提升到36%，同時調漲必要物資（如燃油、食物）的貨品稅，希望能填補前總統拉賈帕克薩在2019年推動減稅政策造成1年減少11億美元稅收的缺口。標普分析師伍德指出，斯里蘭卡需要穩定內部局勢，設法平衡國家收支帳與恢復經濟成長。

伍德說，如果順利的話，斯里蘭卡2024年有望恢復經濟正成長。但目前該國仍欠中國70億美元、印度10億美元債務，薩布里也呼籲兩國能減免一點債務。由於該國經濟危機，已超過30萬人到海外工作，總統威克瑞米辛赫希望先將經濟恢復再舉辦選舉，也引發民眾抗議，使該國政經局勢持續不穩定。

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