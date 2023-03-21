英、美股走揚 市場焦慮情緒緩解

國際解救金融危機有成，英美股市持續走揚！隨著監管機構同意瑞士信貸的收購案後，倫敦富時100指數收盤上漲0.9%，美國三大交易所也都開低走高，顯見市場對銀行業動盪的焦慮有所緩解。專家指出，因為各國政府在2008年金融海嘯後對銀行業有更多規範，此次動盪不會重演當年的狀況。

美英股市終於走揚

《BBC》報導，美國銀行接連倒閉、瑞士信貸銀行陷入困境，動盪影響市場的投資信心，股市持續下滑。對此，金融監管機構介入銀行併購、多國央行協調增加美元流動性，避免銀行業動盪衝擊市場信心。最近，美國、英國股市都走揚，顯見金融市場的擔憂情緒有所緩解。

《德國之聲》報導，在該國監管單位的壓力下，瑞士銀行同意以約32億美金的價格收購陷入困境的瑞士信貸銀行，並承擔540億美元的損失，此舉是為了避免瑞士信貸銀行的信心危機向金融體系外溢。

近期因為各國央行調升利率，導致銀行業營運成本大幅增加，甚至出現資金無法周轉的困境。其中，瑞士第二大的瑞士信貸銀行也陷入虧損的狀況，該銀行是世界前三十大的銀行，一旦倒閉會對金融系統產生難以估計的影響。

各國有存款保險

然而，《BBC》指出，此次銀行業風暴不會重演2008年金融海嘯的狀況，當時是因為不良的房地產投資，使得金融市場出現系統性問題，政府不得不祭出鉅額援助，更造成全球經濟衰退。

但在金融海嘯後，銀行被要求持有更多資本，並面對更嚴格的風險監管。因此，大部分專家認為，這些銀行業動盪不久後就會得到遏制。

民眾也無須擔憂銀行的存款一夕之間消失，如果銀行倒閉，各國隊也都有存款保險的制度，在英國每人都享有8萬5千英鎊的存款保險，美國政府則保護高達25萬美金的存款。

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