史提格里茲批評巴西利率太高 呼應巴西總統魯拉

2001年諾貝爾經濟學獎得主、美國哥倫比亞大學經濟學教授史提格里茲（Joseph Stiglitz）批評巴西的利率水準「高得驚人」，呼應巴西總統魯拉的看法，也就是巴西借款成本會阻礙經濟成長。

史提格里茲20日在巴西國家經濟暨社會發展銀行（BNDES）主辦的研討會上說，巴西基準利率為13.75%，高出通膨的實質利率約為8%，足以「扼殺任何經濟」。他強調，高利率是「導致經濟更長期發展不良的因素之一。」

他說，「巴西需要的是更多投資」，但「高利率阻礙了公共與民間投資」。

魯拉今年元旦回任巴西總統之後，與他的經濟團隊不斷把矛頭對準巴西央行，因巴西央行為打擊不斷升高的通膨預期，維持利率在六年來的高點，因發投資人擔心雙方的扞格，但到目前為止，巴西央行還未因此改變路線。

巴西央行本周將召開利率決策會議，市場廣泛預期將按兵不動，保持基準的Selic利率在目前的13.75%。不過巴西央行20日公布的每周調查顯示，受訪分析師升調升通膨預期。