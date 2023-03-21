快訊

獨／令人意外！挑戰洪孟楷 陳偉杰證實將參加國民黨立委初選

史提格里茲批評巴西利率太高 呼應巴西總統魯拉

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
知名經濟學家史提格里茲（Joseph Stiglitz）。 路透
知名經濟學家史提格里茲（Joseph Stiglitz）。 路透

2001年諾貝爾經濟學獎得主、美國哥倫比亞大學經濟學教授史提格里茲（Joseph Stiglitz）批評巴西的利率水準「高得驚人」，呼應巴西總統魯拉的看法，也就是巴西借款成本會阻礙經濟成長。

史提格里茲20日在巴西國家經濟暨社會發展銀行（BNDES）主辦的研討會上說，巴西基準利率為13.75%，高出通膨的實質利率約為8%，足以「扼殺任何經濟」。他強調，高利率是「導致經濟更長期發展不良的因素之一。」

他說，「巴西需要的是更多投資」，但「高利率阻礙了公共與民間投資」。

魯拉今年元旦回任巴西總統之後，與他的經濟團隊不斷把矛頭對準巴西央行，因巴西央行為打擊不斷升高的通膨預期，維持利率在六年來的高點，因發投資人擔心雙方的扞格，但到目前為止，巴西央行還未因此改變路線。

巴西央行本周將召開利率決策會議，市場廣泛預期將按兵不動，保持基準的Selic利率在目前的13.75%。不過巴西央行20日公布的每周調查顯示，受訪分析師升調升通膨預期。

巴西 通膨

延伸閱讀

巴西總統魯拉3月底訪中國 重新拉近雙邊關係

中政府換屆…巴西總統將率240商業代表訪中 IMF總裁接棒

宏都拉斯總統去年就職前曾說 與北京建交「不在我的施政議程上」

巴西保育雨林 德國願援助3800萬

相關新聞

TikTok存隱私安全隱憂 BBC促員工公務機禁用

英國廣播公司（BBC）今天表示，已告知員工刪除中國短影音應用程式TikTok，除非有公務上的需要。在資訊蒐集疑慮下，西方...

英、美股走揚 市場焦慮情緒緩解

國際解救金融危機有成，英美股市持續走揚！隨著監管機構同意瑞士信貸的收購案後，倫敦富時100指數收盤上漲0.9%，美國三大交易所也都開低走高，顯見市場對銀行業動盪的焦慮有所緩解。專家指出，因為各國政府在2008年金融海嘯後對銀行業有更多規範，此次動盪不會重演當年的狀況。

斯里蘭卡獲國際紓困 仍有高額債務待償

外匯短缺、通膨嚴重的斯里蘭卡，20日終於獲得IMF的29億美元紓困。由於通膨與能源、糧食短缺，斯里蘭卡的通膨率已經超過50%，該國甚至將所得稅調升到36%，但危機仍難緩解。此外，斯里蘭卡還欠中國70億美元、印度10億美元，斯里蘭卡政府希望兩國能減免一定程度。

彭博：德銀CDS價差一度超過瑞銀 市場透露令人費解訊息

至少這一次，德意志銀行（Deutsche Bank）並非歐洲銀行業負面報導的焦點，不過信用市場並沒有放過它。德銀5年期信...

FT：中國將向關鍵半導體業者提供「無上限」補貼

英國金融時報報導，由於美國加強先進技術管制，中國大陸正調整支持半導體業的做法，將放寬特定幾家晶片製造商取得補貼的條件，也...

小摩再扮「白衣騎士」 戴蒙領頭商討如何救援第一共和銀

美國資產最大的銀行摩根大通（後簡稱小摩）執行長戴蒙正率領其他大型銀行的執行長，討論幫助陷入危機的第一共和銀行（First...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦