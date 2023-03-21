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馬斯克發推文：Fed本周必須降息至少2碼

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 路透
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 路透

億萬富豪馬斯克表示，聯準會Fed）本周三（22日）應該至少降息2碼。

馬斯克是在推特上對知名避險基金潘興廣場資本管理公司創辦人艾克曼（Bill Ackman）的貼文留言，表示「聯準會周三必須把利率調降至少50個基點」。

艾克曼稍早在推特發言，表示聯準會本周不應該升息，理由是銀行業危機已經造成金融環境明顯緊縮。他說：「金融體系受到了許多重大衝擊。我們還不知道這些金融機構的投資人損失在哪裡，以及會產生何種蔓延效應，」隨著存款變得不穩定，「在這種情況下，有哪家地區性銀行還會向新建設承貸大量資金或商業放款？」

馬斯克先前曾呼籲聯準會降息，上周末還表示，由於近期銀行倒閉事件，聯準會「在數據中太落後的情況下運作」。

馬斯克 聯準會 Fed

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