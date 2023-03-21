美融資體系FHLB一周發債3,040億美元 支援銀行流動性

彭博資訊引述知情人士報導，聯邦住房貸款銀行（FHLB）系統上周發行了3,040億美元債券，規模之大，是急需資金的美國銀行業者從聯準會（Fed）借款1,650億美元的近兩倍。

FHLB是成立於大蕭條時期的銀行融資機制，被認為是須向Fed求援前，銀行的倒數第二條救命索。

彭博指出，上周FHLB發債激增，反映了美國銀行業對資金的強烈需求。在此之前，流動性緊縮導致客戶大規模擠兌，美國矽谷銀行（SVB）等三家銀行接連倒閉。

巴克萊策略師Joseph Abate估計，FHLB貸款餘額現在可能超過1.1兆美元；如此將創下新高紀錄，超過了2008年金融危機期間的水準。這次風暴之前，截至2022年底，全美11家FHLB體系的貸款餘額為8,230億美元。

矽谷銀行10日倒閉之後，FHLB體系做為第二後備融資來源的作用能如何發揮，備受市場檢視。矽谷銀行是舊金山FHLB的單一最大使用方。資料顯示，矽谷銀行2022年第4季借入金額150億美元，占舊金山FHLB貸款總額的17%。另外，加密貨幣銀行Silvergate Capital本月稍早倒閉之前，也曾向舊金山FHLB融資。

據了解，上周FHLB發債內容包括一年內到期的短期票券，以及1,510億美元的長天期債券。消息來源說，上周一單日發債規模就高達1,120億美元，成為FHLB最大單日融資額度之一。第二天的發債額也高達870億美元。