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國際油價低谷徘徊 金價升逾2,000美元後回落

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際油價在15個月來的低谷徘徊，銀行業動盪導致整個市場的投資人信心出現動搖，避險基金偏好的期貨合約價差大幅收窄。黃金一年來首次升逾每英兩2,000美元之後回落，倫敦銅價上漲。以下是整理自彭博的商品行情：

國際油價徘徊15個月谷底

銀行業動盪導致整個市場的投資者信心出現動搖，避險基金偏好的期貨合約價差大幅收窄。布蘭特原油最近兩個12月合約價差周一收窄至2021年12月以來的最低水準，表明近期對需求前景減弱的顧慮帶來更長期的影響。

甚至連最看好原油的高盛也不再預測該大宗商品價格今年將觸及每桶100美元。高盛將未來12個月布蘭特原油價格的預期下調，原因是對近期經濟衰退的擔憂加劇以及投資人資金大規模外流導致原油價格急劇下跌。

4月交割的WTI原油在紐約市場上漲90美分，結算價報每桶67.64美元；5月交割的布倫特原油期貨上漲82美分，結算價報每桶73.79美元。

「過去一周投資人心理受創，市場將需要展現出穩定性才能吸引投資人回歸，」CIBC Private Wealth的高級能源交易員Rebecca Babin表示，「隨著Fed本周召開會議，預計波動性將上升且交易信心將較低」。

油價自去年年底以來一直窄幅波動，但隨著銀行業危機加劇了全球經濟衰退的擔憂，以及俄羅斯原油出口展現出韌性，油價上周跌破該區間下端。

貴金屬和基本金屬

黃金一年來首次升逾每英兩2,000美元之後回落，因為瑞信集團交易未能完全緩解對全球銀行業的疑慮。

全球監管機構周末都在忙著提振市場信心，金價一度上漲1％。持續的銀行業危機也激發了市場對央行可能開始放慢貨幣緊縮步伐的押注。

眾所矚目聯儲會為期兩天的會議，周三是高潮。盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，「那將是多年來最難預測的結果，」決策者在通膨依然火爆之際轉向偏鴿前景可能會推高黃金價格。

截至紐約時間12:20，現貨黃金下跌0.5％至每英兩1,978.64美元，之前一度升至2,009.73美元。金價上次突破2,000美元大關是在2022年3月。白銀和鈀金下跌，而白金上漲。

倫敦金屬交易所（LME）銅價上漲，其他基本金屬亦大多走高。

油價 經濟衰退 金價

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