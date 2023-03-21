台積電ADR漲0.6% 較台北交易溢價7.5%
台積電ADR周一上漲0.6%，收在90.04美元，較台北交易溢價7.5%。費城半導體指數同日上漲1%。
美國股市周一收高，全球主管機關全力提振市場信心之下，銀行業的危機有所緩解，而最近金融動盪也讓市場猜測主要央行可能放慢升息腳步。
標普500指數上漲0.9%，收3,951.57點；道瓊工業指數漲382.60點，漲幅1.2%，收32,244.58點；那斯達克綜合指數上漲0.4%，報11,675.54點。
台灣加權股價指數周一下跌32.99點收在15,419.97點，台積電跌1.2%收在512元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 117.01 +2.68 109.50 6.86
中華電 CHT 118.69 +1.17 119.00 -0.26
台積電 TSM 550.14 -0.64 512.00 7.45
聯電 UMC 53.46 +1.74 53.20 0.49
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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