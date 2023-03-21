第一共和銀降評 股價重挫

在瑞銀收購瑞信後，美國希望也能止住由地區性銀行倒閉所引發的本土金融股賣壓，但恐怕事與願違，在標普全球公司（S&P Global）再度調降第一共和銀行的信用評等、並警告11家銀行共同存入的300億美元救援案可能不夠後，這家美國銀行的股價20日早盤重挫逾20%。

標普全球19日將第一共和銀行的長期債的評等調降至更低的垃圾等級，由BB+降至B+。這是標普全球在不到一周內二度調降第一共和銀行的信評。第一次下調是在上周三（15日）將其信評砍到垃圾級，由A-降至BB+。穆迪也跟進將對該銀行的信評降至垃圾級。

知情人士透露，第一共和銀行存戶已提取約700億美元存款，占存款總額40%。但在大銀行聯合馳援後，擠兌現象在上周五趨穩定。