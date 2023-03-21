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伊爾艾朗：併購…最合理選項

經濟日報／ 編譯葉亭均林奇賢／綜合外電

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗表示，瑞銀集團匆忙敲定交易收購陷入危機的同業瑞信集團，並非最佳解方，但卻是最合理的選項。

伊爾艾朗19日接受彭博電視專訪時表示：「注意，這並非最佳解決之道，但它勝過另兩種辦法，也就是國有化或關閉銀行。它沒有完全解決，但卻是可以推動的選項。」

伊爾艾朗說，除了關注這宗交易案、及兩家銀行股東有何反應外，他還密切關注第一共和銀行事件的發展，如果該銀行再度被降評，「是個不妙的消息，那會讓第一共和銀行命運更艱辛」。

被問及是否擔憂其他銀行是否也有問題、以及最糟情勢是否已過去的問題時，他說：「我不知道，因為就連沒有問題的銀行，只要剛好倒楣，也會遭遇擠兌。」

他說：「這周，我花了許多時間跟人們談，這些人一直問我一個簡單的問題『我的存款安全嗎？』而我說，『是的，它們安全』。他們接著問我，『如果我把錢搬到最大的銀行，我會有損失嗎？』難以判斷是否會損失一些東西。因此，人們正在做可能不合理的事，但完全可以理解。」

Yardeni研究公司創辦人雅德尼另指出，當前的危機不太可能和全球金融危機那樣痛苦。然而，若引發遍及各國的信用緊縮，可能引發經濟衰退。

瑞銀集團 彭博 電視

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