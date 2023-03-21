Fed暫停升息 機率上升

因應金融業風波不斷，聯準會（Fed）和另外五家央行19日宣布協同行動，將提高美元換匯的流動性，期望能平息席捲全球銀行業的金融動盪。從周一開始，這些央行將把提供美元交易的頻率從每周增加到每天。

在多國央行協調以緩和與日俱增的金融體系壓力後，央行觀察家與交易員認為，Fed本周會議暫停升息的機率正在上升。在上周末以前，大部分經濟學家預測聯準會本周會升息1碼（25個基點），但到了19日下午美國等六大央行宣布協同行動以增強美元換匯安排的流動性後，有些分析認為，暫停升息的風險收益變得更有利。

MacroPolicy Perspectgives總裁、聯準會前經濟學家柯羅納多說，與其他央行進行全球協調，以救助金融機構並保持流動性，此舉暗示了暫停升息可能是較佳的風險報酬；交易員也增加對Fed本周可能停止升息的押注。

Fed、加拿大央行、英國央行、日本央行、歐洲央行和瑞士央行則於19日共同宣布，將提高美元換匯的操作頻率，加強所謂的換匯操作，讓非美國央行有更大管道來取得美元。各國在聯合聲明中說：「為提高貨幣互換以提供美元融資的有效性，目前提供美元操作的央行已同意將7天期的操作頻率從每周提高到每天。」

換匯額度讓其他央行以本國貨幣從Fed融通美元。然後，這些外國央行可在本國提供美元，以緩解壓力。Fed在聲明中說，這項變更將至少持續到今年4月底。

央行這個措施可防止市場出現爭搶現金的局面，就像新冠肺炎疫情剛爆發那樣，當時投資人競相搶進美元等避險資產。當時以其他貨幣借入美元的成本激增，直到Fed向多家外國央行開放換匯額度才有所緩解。

在此之前，在瑞士政府居中斡旋下，瑞士銀行同意以30億瑞士法郎收購陷入危機的瑞士信貸。