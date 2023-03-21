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頂尖院校扮經濟推進器

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

最新研究顯示，劍橋大學每年產生的經濟效益是英超足球聯賽的近四倍，凸顯出高等教育機構在加速創新中扮演的角色。

英國金融時報（FT）報導，顧問公司London Economics研究指出，劍橋大學每年帶來的經濟效益估計近300億英鎊（約367億美元），並支撐8.6萬個工作機會。

相較下，據安永會計師事務所（EY）報告，英超足球聯賽在2019~20年度創造的經濟價值為76億英鎊，英超聯賽被視為是英國最強大的文化出口之一。

該研究指出，在劍橋大學創造的經濟效益中，有超過230億英鎊是來自於把大學研究商業化，尤其是透過從大學「分拆」出來的公司。比較有名的劍橋大學分拆企業包括快充電池解決方案公司Nyobolt，和蛋白質研究工具頂級供應商Abcam。

劍橋大學負責協助研究轉為商業機會的機構Cambridge Enterprise執行長歐布萊恩表示：「這顯示出大學機構能為地方經濟做到什麼。只要大學訂下積極、具策略性的優先發展計畫，就能為地方經濟帶來不成比例的龐大利益。」

這份研究的出爐時間適逢英國政府尋求透過提振高等教育部門的研發，來帶動經濟成長。

財相杭特上周在預算計畫中宣布了12個低稅投資特區，並聚焦在數位科技、生命科學、先進製造、環保和創意產業等「優先產業」的大學和研究機構。每個投資特區五年內可獲得政府8,000萬英鎊的支援，旨在吸引企業的稅制優惠和技能及基礎建設等投資。

英國工業聯合會（CBI）地區發展主管戈嘉表示，投資特區計畫應能有助強化其他大學聚落，跟上劍橋和牛津大學聚落的發展。

劍橋 英國

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